Pilz Nummer eins der Liste Pilz

Die Liste Pilz hat am Montag die Top-Ten der Bundesliste bekanntgegeben. An der Spitze steht Gründer Peter Pilz, gefolgt von Startup-Coach Stephanie Cox. Wie erwartet einen prominenten Listenplatz ergattert hat Anwalt Alfred Noll, der mit Pilz die Liste initiiert hat. Platz vier ging an die bisherige SPÖ-Abgeordnete Daniela Holzinger.

THEMEN:

Sollte es die Liste Pilz in den Nationalrat schaffen, darf sich auch der bisherige Grüne Budgetsprecher Bruno Rossmann als Listenfünfter Hoffnungen machen. Die Top-Sechs werden von Anwältin Alma Zadic abgeschlossen. Die prominente Biochemikerin Renee Schröder, die an der Spitze der Salzburger Landesliste steht, ist Achte der im Reißverschluss-System gestalteten Bundesliste.