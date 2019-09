Hielte sich Wahlsieger und ÖVP-Chef Sebastian Kurz an die bisherige durchschnittliche Verhandlungsdauer von 68,4 Tagen, dann hätte Österreich noch vor Weihnachten eine neue Bundesregierung. Es ist allerdings fraglich, ob das dieses Mal wieder der Fall sein wird.

THEMEN:

Wie es nach der Wahl weitergeht

Den Auftrag zur Regierungsbildung wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen erst nach Vorliegen des Endergebnisses inklusive Briefwahl an Sebastian Kurz erteilen.

Lesen Sie hier: Die Bedingungen der Parteien für eine Koalition

Van der Bellen wird Gespräche mit allen Parteien führen - und danach den Spitzenkandidaten der stimmenstärksten Partei, also Kurz, mit den Regierungsverhandlungen betrauen. Wann genau ist noch nicht bekannt. Jedenfalls wird der Bundespräsident warten, bis am Donnerstag alle Briefwahl- und Wahlkartenstimmen ausgezählt sind. Zunächst einmal wird Van der Bellen am Dienstag die amtierende Beamtenregierung mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein an der Spitze - die ihm traditionsgemäß den Rücktritt anbieten wird - auffordern, die Geschäfte bis zur Angelobung der neuen Regierung fortzuführen.

Die Parteien halten diese Woche eine Reihe von Gremiensitzungen ab, um ihre Schlussfolgerungen aus der Wahl zu ziehen und die weitere Vorgangsweise abzustimmen. SPÖ, Neos und Liste Jetzt tun dies am Montag, die Gremien der ÖVP, der Grünen und der FPÖ tagen am Dienstag.

Verhandlungen dauerten im Schnitt 68,4 Tage

Wirklich amtlich wird das Wahlergebnis der Nationalratswahl im Zuge einer Sitzung der Bundeswahlbehörde am 16. Oktober. Die Konstituierende Sitzung des neu zusammengesetzten Nationalrats findet am 23. Oktober statt. Die ÖVP hat zwar nach der Nationalratswahl drei Optionen für mögliche Zweier-Koalitionen - mit der SPÖ, der FPÖ und den Grünen. Dass es deshalb einfach und schnell gehen wird, ist aber dennoch nicht zu erwarten. Kurz hat auch bereits die Vermutung geäußert, "dass es dieses Mal etwas herausfordernder werden könnte".

Nach der letzten Wahl 2017 hat es 64 Tage gedauert, bis Türkis und Blau zur Angelobung geschritten sind. Rechnet man alle 22 Regierungsbildungen inklusive Alleinregierungen der Zweiten Republik zusammen, dann liegt die durchschnittliche Dauer bei 60,7 Tagen. Wenn man nur die bisher 17 Koalitionsverhandlungen berücksichtigt, dann dauerten diese im Schnitt 68,4 Tage.

Auch interessant: Welche Koalitionen sind nach der Wahl möglich?

© APA/Martin Hirsch/has

2017 dauerte es 64 Tage, bis sich die ÖVP mit der FPÖ auf das Regierungsprogramm geeinigt hatte. Das war nur rund halb so lang wie 1999/2000 Wolfgang Schüssel und Jörg Haider brauchten, um erstmals eine Koalition von ÖVP und FPÖ auszuverhandeln.

Längsten Verhandlungen 1962/63

Am längsten, nämlich 129 Tage, mussten die Österreicher 1962/63 warten, bis ÖVP und SPÖ - widerstrebend - zum letzten Mal vor der Phase der Alleinregierungen einig wurden. Dass die Große Koalition meist keine Liebesheirat war, zeigt sich auch an der Verhandlungsdauer: Sieben Mal brauchten SPÖ und ÖVP länger als Türkis-Blau vor zwei Jahren.



Die zweitlängsten Verhandlungen legten ÖVP und FPÖ 1999/2000 mit immerhin 124 Tage hin. Nach langwierigen Sondierungen bemühten sich allerdings erst SPÖ und ÖVP um die Fortsetzung der Großen Koalition, nach deren Scheitern stand Schwarz-Blau unter Wolfgang Schüssel (ÖVP) dann binnen elf Tagen.