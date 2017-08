Der erst am Mittwoch als Klubobmann des Team Stronach zurückgetretene Robert Lugar steht offenbar vor seiner Rückkehr zur FPÖ - und zwar an wählbarer Stelle auf der Bundesliste für die Nationalratswahl. Laut einem Bericht des "Kurier" soll dieser Schritt bereits am Freitag von den Freiheitlichen verkündet werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.

Die FPÖ hat für Freitagvormittag zu einer Pressekonferenz geladen, an der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Generalsekretär Herbert Kickl teilnehmen werden. Der Titel lautet: "Präsentation eines neuen Fixstarters auf der FPÖ-Bundesliste".

Livestream der FPÖ-Präsentation mit Strache und Kickl ab 10.30 Uhr:

Aus Team Stronach ausgetreten

Lugar war erst am Mittwoch (gemeinsam mit Martina Schenk, die zu Karl Schnells Liste wechselt) aus dem Parlamentsklub des Team Stronach ausgetreten, der damit aufgrund der nur mehr vier Mitglieder auch seinen Klubstatus verlor.

Laut "Kurier" wird Strache dabei Lugar als Neuzugang präsentieren, das habe ein Mitglied des Bundesparteivorstandes der Zeitung bestätigt. Grund für die Aufnahme von Lugar soll demnach sein, dass Strache und die FPÖ es für plausibel erachten, dass Lugar der FPÖ zusätzliche Stimmen verschafft.

Inoffizielle Abstimmung

Bereits vor einer Woche soll es im FPÖ-Bundesparteivorstand eine inoffizielle Abstimmung gegeben haben, ob man Lugar allenfalls aufnehme, das Votum sei klar zugunsten von Lugar ausgegangen, zitiert der "Kurier" eine ungenannte FPÖ-Quelle. In der FPÖ wollte man den Bericht nicht bestätigen und verwies auf die Pressekonferenz am Freitag, Lugar selbst war vorerst nicht erreichbar.

Lugar kam ursprünglich über die FPÖ in die Politik, wo er Vize-Obmann des Rings freiheitlicher Wirtschaftstreibender Niederösterreichs war. 2008 zog er ins Hohe Haus ein, allerdings für das BZÖ. Unter anderem dort fischte Frank Stronach dann im Herbst 2012 so lange nach Abgeordneten, bis er ohne Wahl einen Klub im Parlament zusammen hatte, dessen Klubchef dann Lugar (mit zwischenzeitlicher Unterbrechung) wurde.