Im Logistikzentrum der Wiener Magistratsabteilung 54 (Zentraler Einkauf) laufen die Vorbereitungen auf den Wahlsonntag auf Hochtouren: Seit Montag werden rund 2.100 Wahlzellen, 930 Wahlurnen, 2.650 Tische, 4.900 Sessel und 1.500 Schreibbretter an die insgesamt 1.493 Wiener Wahlsprengel ausgeliefert, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

"Im Logistik Center herrscht derzeit wirklich Hochbetrieb, allein am Wahlwochenende sind 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA 54 sowie 37 Fahrzeuge im Einsatz", sagte Czernohorszky. Lediglich an einigen Wahl-Standorten seien die notwendigen Utensilien bereits eingelagert. Die "heiße Phase" der Auslieferung finde am Donnerstag und Freitag statt.

Ein Großteil der Wahllokale befindet sich in Kindergärten und Schulen, weshalb dort unter anderem auch Schulwarte und Mitarbeiter der Kindergärten am Ablauf der Wahl mitwirken. Mit der Abholung des Mobiliars wird bereits am Wahlabend wieder begonnen. Sie sollte am Mittwoch nach dem Wahlwochenende abgeschlossen sein.