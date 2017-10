NR-Wahl: Schweighofer dementiert Finanzierung von Facebook-Seiten

Der Holzindustrielle Gerald Schweighofer weist Medienberichte zurück, wonach er in die Finanzierung der Anti-Kurz-Facebookseiten des SPÖ-Beraters Tal Silberstein involviert sein soll. Die Tageszeitungen "Österreich" und "Kurier" hatten berichtet, dass ein der SPÖ wohlgesonnener Industrieller Silbersteins Rechnungen bezahlt haben soll, um der ÖVP zu schaden. "Österreich" nannte dabei Schweighofer.

"Das ist falsch", teilte der Holzindustrielle am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA mit. "Holzindustrie Schweighofer weist jede Unterstellung, mit den diskutierten Facebookseiten oder deren Finanzierung in irgendeiner Form in Verbindung gebracht zu werden aufs Schärfste zurück. Das Unternehmen unterstreicht dieses unmissverständliche Statement mit der Bekräftigung, sich juristische Schritte gegen jeden vorzubehalten, der das Gegenteil behauptet", hieß es in der Mitteilung.

Schweighofer bestätigte zuletzt lediglich einen PR-Beratungsauftrag an Silberstein in Rumänien. Dieser soll laut Nachrichtenmagazin "profil" von März bis Dezember 2017 laufen, das Honorar dafür 35.000 Euro monatlich betragen. "Silberstein verfügt über erhebliche Expertise über die politische- und Medienlandschaft in Rumänien. Seine Beratertätigkeit war und ist hier sehr hilfreich in dem Sinne, dass die Strategie der offenen und transparenten Vorgangsweise schlüssig umgesetzt wird", erklärte dazu ein Schweighofer-Sprecher vor eineinhalb Wochen.