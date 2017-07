NR-Wahl: Schönborn fordert Fairnessabkommen

Kardinal Christoph Schönborn wünscht sich für den Nationalrats-Wahlkampf ein Fairnessabkommen zwischen den Parteien. Ähnlich wie bei einem Fußballspiel sei es auch im Wahlkampf: "Ich wünsche mir, dass man kämpft, aber fair kämpft", erklärte Schönborn in der Wiener Kirchenzeitung "Der Sonntag".

Bundespräsident Alexander Van der Bellen schreibt Schönborn dabei die Rolle des Schiedsrichters zu - das Staatsoberhaupt sei angehalten, "in besonderer Weise daran zu erinnern, dass fair gekämpft wird". Der Wahlkampf sei Teil "unseres demokratischen Systems" und dieses sei besser als jede Diktatur, "wo einer zu wissen glaubt, was für alle gut ist und alle akzeptieren müssen, was der eine für gut hält". Da sei es "doch deutlich besser, dass es ein freies Spiel der Kräfte gibt, was in der Wahlkampfzeit natürlich zugespitzt formuliert wird", meinte Schönborn.