Die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Sybille Straubinger will sich das "wiederholte Wien-Bashing" von ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht bieten lassen.

Die Bundeshauptstadt leiste im Integrationsbereich nachweislich gute Arbeit, betonte sie am Sonntag in einer Aussendung: Kurz patze eine der lebenswertesten Städte weltweit substanzlos an, die Wiener ließen sie sich aber nicht schlecht reden.

Statt selbst an Lösungen zu arbeiten, sei Kurz als zuständiger Integrstationsminister im letzten Jahr mit der Machtübernahme in der ÖVP beschäftigt gewesen, so die SP-Kommunalpolitikerin. Im Gegensatz dazu leiste Wien im Integrationsbereich nachweislich gute Arbeit. Das besage auch eine Studie des Integrationsministeriums.