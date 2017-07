Generalsekretärin Elisabeth Köstinger sprach in einer Aussendung von einer "komischen Konstruktion"

Dass der SPÖ-nahe Wiener Anwalt Gabriel Lansky an der Gründung der FPÖ-kritischen Plattform "Weil's um was geht" beteiligt ist, wie "profil" am Samstag berichtete, stört die ÖVP. Generalsekretärin Elisabeth Köstinger sprach in einer Aussendung von einer "komischen Konstruktion". Die Volkspartei lege jede Spende offen und habe eine Online-Spendenplattform installiert.