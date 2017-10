Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat seinem Amtskollegen und ÖVP-Chef Sebastian Kurz in einem Telefonat zum Wahlsieg seiner Partei bei den Nationalratswahlen vom vergangenen Sonntag gratuliert. Dies teilte das russische Außenministerium am Freitagabend in einer kurzen Presseerklärung mit.

Zusätzlich zu Glückwünschen zum Wahlausgang hätten Lawrow und Kurz im Telefonat, das von russischer Seite initiiert worden sei, bilaterale Themen sowie ein "sukzessives Voranschreiten der österreichisch-russischen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen" besprochen, hießt es in der Erklärung aus Moskau. Gesprochen wurde nach Angaben eines Sprechers von Kurz auch über die OSZE. Österreich hat bis Jahresende den Vorsitz über die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa inne.

Der deutsche Europapolitiker Elmar Brok (CDU) warnte Kurz unterdessen vor übermäßigem FPÖ-Einfluss: "Es ist Herrn Kurz dringend anzuraten, sich in der Außen- und Europapolitik nicht von der FPÖ beeinflussen zu lassen", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Focus" laut Vorausmeldung. Das gelte auch für "personelle Weichenstellungen". Sebastian Kurz habe schließlich versprochen, einen europafreundlichen Kurs zu fahren. "Zäune am Brenner und in Mazedonien kann es nie geben", so Brok weiter. "Denn das bedeutet auf Dauer, dass man Italien und Griechenland sich selbst überlässt." Das sei nicht hinnehmbar.