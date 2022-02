Novavax-Impfstoff in Österreich eingetroffen

Die Covid-Impfung Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax ist am Donnerstagnachmittag in Österreich eingetroffen. 1,1 Millionen Dosen wurden in ein Lager nach Niederösterreich gebracht, hieß es vom Verband der Arzneimittel-Vollgroßhandels (PHAGO) auf APA-Anfrage. Kommende Woche soll die Auslieferung an die Bundesländer erfolgen. Mehrere zehntausend Menschen haben sich für den Proteinimpfstoff vorgemerkt. Er bedient sich einer traditionelleren Technologie als die anderen Vakzine.

Damit könnten insbesondere jene Menschen, die eine Schutzimpfung bisher verweigert haben, angesprochen werden. Das Mittel von Novavax ist der fünfte Corona-Impfstoff, der in der EU zugelassen worden ist. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Die Effektivität zum Schutz vor symptomatischen Infektionen wurde von der EU-Arzneimittelbehörde EMA mit rund 90 Prozent angegeben. Österreich hat laut Gesundheitsministerium insgesamt 3,1 Millionen Dosen von Novavax für das erste Quartal geordert.

Die 1,1 Millionen Dosen der ersten Tranche kamen aus dem Werk des Impfstoffherstellers Novavax in Roermond in den Niederlanden in ein PHAGO-Zentral-Impfstofflager. Von dem Standort übernehmen die PHAGO-Betriebe die Verteilung der Impfstoffe in Österreich. Die Dosen werden dann an insgesamt 17 PHAGO-Standorten in allen Bundesländern bis zum Abruf durch die Impfstellen gelagert. Laut dem Verband haben in der Pandemie die fünf Arzneimittel-Vollgroßhändler bisher über 17 Millionen Dosen Covid-Impfstoffe ausgeliefert - konkret an Impfstraßen, Ärzte, Apotheken und Betriebe.