Der Niederösterreicher Dennis Novak steht im Achtelfinale des Wiener ATP-500-Tennisturniers Erste Bank Open. Der 24-Jährige besiegte am Dienstag in einer Neuauflage des Qualifikationsfinales den italienischen "Lucky Loser" Thomas Fabbiano 7:6(4),7:5, er trifft nun am Donnerstag auf Kyle Edmund. Der Brite hatte davor den Spanier David Ferrer, Wien-Sieger 2015, mit 6:2,7:6(5) ausgeschaltet.

Es ist der dritte Hauptfeldsieg Novaks auf der ATP-Tour und der erste in Wien. Später am "THIEMStag" waren in der Wiener Stadthalle mit dem steirischen Wildcard-Spieler Sebastian Ofner gegen den Franzosen Lucas Pouille und dem als Nummer zwei gesetzten Niederösterreicher Dominic Thiem gegen den Russen Andrej Rublew noch zwei weitere Lokalmatadore im Einsatz.