Nova Rock - Wetter an zwei Tagen nass, zweite Hälfte sonnig

Starke Regenfälle haben das Gelände des am Donnerstag startenden Nova Rock in Nickelsdorf aufgeweicht, teilweise seien Stellflächen nicht befahrbar: Festivalintendant Ewald Tatar richtete via Facebook die Bitte an Fans, die Anreise heute nach hinten zu verschieben. Bei der Befüllung des Parkplatzes sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Meteorologen zufolge sollten sich die Besucher auf zwei Wettersituationen einstellen und sich entsprechend ausrüsten.

Laut Prognose der ZAMG wird es an den ersten beiden Tagen nass und sehr windig, die zweite Festival-Hälfte sonnig mit steigenden Temperaturen. Am Donnerstag ziehen demnach immer wieder Regenschauer durch, die Gewittergefahr über den Pannonia Fields sei dabei "nicht besonders groß, aber gegeben", hieß es seitens der Meteorologen. Es bleibt den ganzen Tag trüb mit Temperaturen um die 22 Grad. Der Nordwest-Wind bläst mit bis zu 50 km/h.

Auch der Freitag sei "durchwachsen", der Wind könnte sogar Spitzen bis zu 60 km/h erreichen. Die Niederschläge in der Nacht könnten bis in den Vormittag andauern, tagsüber wird das Wetter "ein bisschen besser" (mit rund 24 Grad), am späteren Nachmittag muss man sich wieder auf Regen einstellen, hieß es. Neben Regenschutz sollte man auch warme Kleidung für die Nachtstunden einpacken, da kühlt es auf 16 bis 17 Grad ab.

Am Samstag bleibt es windig, "aber nicht mehr so schlimm", sagte ein Meteorologe. Es wird sonnig, auch am Sonntag, die Temperaturen gehen nach oben und erreichen 27 bis 28 Grad. Da wäre dann bei bestem Festivalwetter Sonnenschutz angesagt.