Norwegischer König Harald wegen Erkältung krankgeschrieben

Der König von Norwegen ist erkältet und deshalb erneut krankgeschrieben worden. König Harald V. (86) sei angeraten worden, die nächsten Tage etwas Ruhe walten zu lassen, teilte das Königshaus am späten Montagabend mit. Ein geplanter Besuch in der mittelnorwegischen Gemeinde Skaun musste deshalb kurzfristig abgesagt werden. Harald war zuletzt im Mai krankgemeldet gewesen. Damals hatte er sich im Osloer Reichskrankenhaus wegen einer Infektion behandeln lassen müssen.

Er hat in den vergangenen Jahren einige Erkrankungen durchgemacht, die einen Aufenthalt im Krankenhaus notwendig machten. Der Monarch hat sich zum Ziel gesetzt, allen 356 norwegischen Gemeinden einen offiziellen Besuch abzustatten. In 338 ist er nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur NTB bisher gewesen - Skaun ist eine der wenigen Gemeinden, in die es der König noch nicht geschafft hat. Die kleine Gemeinde liegt in der Nähe von Trondheim etwa 450 Kilometer nördlich von Oslo.