Die konservative norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg geht bei der Parlamentswahl am Montag von einem erneuten Sieg aus. "Die letzten Umfragen zeigen, dass das in Reichweite ist", sagte sie, nachdem sie in Bergen selbst ihre Stimme abgegeben hatte. "Ich bin bereit für vier weitere Jahre", betonte die Vorsitzende der Partei Höyre der Nachrichtenagentur NTB zufolge.

Zuletzt führte Solberg eine bürgerliche Minderheitsregierung mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei (Frp), die von der christlichen KRF und der liberalen Venstre unterstützt wurde.

Im Durchschnitt der Meinungsumfragen aus der vergangenen Woche liegt Solbergs Partei laut NTB bei 24,1 Prozent. Das bürgerliche Lager hätte eine hauchdünne Mehrheit vor dem sozialdemokratischen um Herausforderer Jonas Gahr Störe von der Arbeiterpartei. Erste Prognosen werden kurz nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet.