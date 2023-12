Nordkorea feuerte erneut ballistische Rakete ab

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas und Japans zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden eine Rakete abgefeuert. Der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte erklärte am Montag in der Früh (Ortszeit), Nordkorea habe eine "nicht identifizierte ballistische Rakete" in Richtung des Ostmeers abgefeuert, das auch als Japanisches Meer bekannt ist. Die japanische Regierung sprach ebenfalls von einer mutmaßlichen ballistischen Rakete.

Bereits am Sonntagabend (Ortszeit) hatte Nordkorea nach südkoreanischen und japanischen Angaben eine ballistische Rakete abgefeuert. Die südkoreanische Armee hatte daraufhin nach eigenen Angaben ihre Alarmbereitschaft erhöht.

Im vergangenen Jahr hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sein international isoliertes Land zur "unumkehrbaren Atommacht" erklärt und dazu aufgerufen, die Waffenproduktion zu verstärken, darunter auch taktische Atomwaffen.

Der UNO-Sicherheitsrat hat zahlreiche Resolutionen verabschiedet, in denen Nordkorea aufgefordert wird, seine Atom- und Raketenprogramme zu stoppen. 2006 hatte Nordkorea erstmals einen Atomtest ausgeführt.