Nordkorea droht mit Raketenbeschuss von US-Festland

Nach den jüngsten Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump droht Nordkorea mit einem Raketenangriff auf das US-Festland.

Dieser Schritt sei unausweichlich geworden, sagte Nordkoreas Außenminister Ri Ying-ho vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Nordkorea sei nur wenige Schritte davon entfernt, eine Atommacht zu werden. Daran änderten auch härtere Sanktionen nichts.

Trump reagierte am Wochenende mit weiteren Angriffen und Schmähungen gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. US-Finanzminister Steve Mnuchin schlug einen moderateren Ton an und sagte, Trump werde alles tun, um einen Atomkrieg zu verhindern.

Als Demonstration der Stärke ließen die USA am Samstag Langstreckenbomber und Kampfjets im internationalen Luftraum östlich von Nordkorea fliegen. In Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang versammelten sich Zehntausende Menschen zu einer Massenkundgebung gegen die USA.

"Raketenmann"

Die Spannungen im Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm nahmen zuletzt massiv zu. Trump drohte am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung Nordkorea mit der totalen Vernichtung. Machthaber Kim nannte er in Anspielung auf die zahlreichen Raketentests der vergangenen Monate einen "Raketenmann, der auf einer Selbstmordmission für sich selbst und sein Regime" sei. Kim bezeichnete Trump daraufhin als geistesgestörten Greis und dessen Äußerungen als eine grimmige Kriegserklärung.

Außenminister Ri sagte nun, Trumps Rede sei unverantwortlich gewesen. Der US-Präsident sei selbst auf einer "Selbstmordmission". Trump konterte umgehend: "Habe gerade Nordkoreas Außenminister vor den UN reden gehört. Wenn er Gedanken des kleinen Raketenmanns wiederholt, werden sie nicht mehr sehr viel länger da sein", schrieb Trump auf Twitter.

Mnuchin sagte am Sonntag, Trumps Priorität sei die Sicherheit der amerikanischen Bürger und ihrer Verbündeten. "Der Präsident will keinen Atomkrieg".

Die USA schickten zudem Langstreckenbomber und Kampfjets in den internationalen Flugraum östlich von Nordkorea. Es sei das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass amerikanische Kampfflugzeuge oder Bomber so weit nördlich der entmilitarisierten Zone geflogen seien, die Nord- und Südkorea trennt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Eine Sprecherin erklärte, dies sei eine klare Botschaft an den kommunistischen Staat, dass es viele militärische Optionen gebe, um auf Bedrohungen zu reagieren.

» Die Amerikaner werden Nordkorea nicht angreifen, weil sie genau wissen, dass diese eine Atombombe haben «

Nordkoreas Raketen- und Atomtests haben nach Einschätzung der russischen Regierung bereits eine abschreckende Wirkung. "Die Amerikaner werden Nordkorea nicht angreifen, weil sie genau wissen, dass diese eine Atombombe haben", sagte Außenminister Sergej Lawrow dem russischen Fernsehsender NTW am Sonntag

In Pjöngjang nahmen der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge mehr als 100.000 Menschen an einer Demonstration gegen die USA teil. "Wir warten auf den richtigen Moment für einen Kampf gegen die USA, das Reich des Bösen, und löschen die USA von der Welt aus", zitierte die Agentur einen Kommandanten der Roten Garde, Ri Il-bae.

Zwischen Nord- und Südkorea gibt es keinen Friedensvertrag, da der Korea-Krieg 1953 nur mit einem Waffenstillstand endete. Beide Seiten haben Tausende Raketen aufeinander gerichtet, die USA 28.500 Soldaten im Süden stationiert. Nordkorea droht immer wieder damit, die USA und ihre Alliierten in Asien zu zerstören.

Nordkorea verstößt mit seinen Atom- und Raketentests seit längerem gegen UN-Resolutionen. Zuletzt hatte das international weitgehend isolierte Land mit dem Test einer Wasserstoffbombe über dem Pazifik gedroht. Trump hatte am Donnerstag neue US-Strafmaßnahmen verkündet. Auch der UN-Sicherheitsrat verschärfte auf Drängen der USA kürzlich die Sanktionen gegen Nordkorea.

China erhöht den Druck auf Nordkorea

China erhöhte am Wochenende ebenfalls den Druck auf die Führung in Pjöngjang. Der bis zuletzt noch einzige wichtige Verbündete und der größte Wirtschaftspartner Nordkoreas, kündigte am Samstag Handelsbeschränkungen an: Lieferungen raffinierter Ölprodukte sollen ab dem 1. Oktober zurückgefahren und von Flüssiggas umgehend gestoppt werden. Zudem sollen keine Textilien mehr aus Nordkorea importiert werden. Damit setze China die neuen Sanktionen um, erklärte die Regierung.

Am Samstag wurde Nordkorea von einem Erdbeben erschüttert, das Befürchtungen über einen erneuten Atomtest weckte. Dies war aber vermutlich nicht der Fall. Das meteorologische Institut in Südkorea, chinesische Behörden und internationale Atomtestbeobachter gingen von einer natürlichen Ursache aus. Auch am 3. September waren ebenfalls Erdstöße registriert worden. Diese waren durch Nordkoreas sechsten und bis dahin größten Atomtest ausgelöst worden. Dabei soll es sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt haben.