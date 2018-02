Mi, 22. Mär. 2017 15:43 melden antworten

Aktuell!

Jede Rakete die in Nordkorea beim Start explodiert, löst im Ausland Freude, Spott und Hähme aus. Der Frust bei Kim Jong-un über explodierte Raketen und den ausländischen Spott führt aber dazu, dass die Menschen in dieser Diktatur noch weniger zu essen bekommen und ihnen am Abend noch früher das Licht ausgeschaltet wird.