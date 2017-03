Wenige Wochen nach der Verurteilung eines seiner Tests mit Mittelstreckenraketen durch die UNO hat Nordkorea erneut mehrere Testraketen in Richtung japanische Küste abgefeuert. Vier ballistische Raketen seien am Montag vom Raketenstützpunkt Togchang-ri an der Westküste Nordkoreas gestartet worden und etwa 1.000 Kilometer weit geflogen, teilte der Generalstab der südkoreanischen Armee mit.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sprach von einer "neuen Phase der Bedrohung". Drei der Flugkörper stürzten nach Angaben Japans innerhalb seiner 200-Meilen-Zone vor der Küste ins Wasser.

Das US-Außenministerium verurteilte die Tests scharf. Nordkorea verletze damit Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates, sagte der kommissarische Sprecher Mark Toner dem Sender ABC zufolge. Das Nordamerikanische Luft- und Weltraum-Verteidigungskommando (NORAD) habe die Raketenflüge verfolgt, für Nordamerika habe keine Gefahr bestanden.

Auch die Regierungen Russlands und Deutschlands kritisierten Nordkorea scharf. "Wir sind ernsthaft besorgt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Solche Aktionen führten unweigerlich zu neuen Spannungen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin schloss auch eine Verschärfung der Sanktionen nicht aus.

Das südkoreanische Militär vermutete, die Raketentests könnten ein Protest Nordkoreas gegen die laufenden Frühjahrsmanöver der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte sein. Das zweimonatige Manöver "Foal Eagle" hatte am vergangenen Mittwoch in Südkorea begonnen. Nordkorea hatte daraufhin am Freitag mit weiteren Raketenstarts gedroht. Das wegen seines Atomprogramms international isolierte Regime in Pjöngjang unterstellt den USA und Südkorea regelmäßig, mit ihren Manövern einen Angriff vorzubereiten, was beide aber bestreiten.

Der Typ der Raketen bei den jüngsten Versuchen war zunächst noch unklar, doch spekulierten Militärs in Südkorea, dass es sich um Rodong-Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von bis 1.500 Kilometern handeln könnte. Nordkorea arbeitet an der Entwicklung von Mittel- und Langstreckenraketen, die einen Atomsprengkopf nicht nur nach Südkorea und Japan, sondern bis in die USA tragen können.

Südkorea warf Pjöngjang eine "weitere Provokation" vor, die es nur 22 Tage nach dem Raketentest am 12. Februar und 24 Starts ballistischer Raketen im vergangenen Jahr unternommen habe. Das Außenministerium in Seoul drohte dem Nachbarland, einen "untragbaren Preis" dafür zahlen zu müssen. Seoul wolle dafür sorgen, dass die internationale Gemeinschaft die Sanktionen gegen Nordkorea gewissenhaft umsetze.

Auch das chinesische Außenministerium kritisierte am Montag die Raketentests. Es rief Nordkorea, aber auch Südkorea und die USA auf, Ruhe zu bewahren und die Lage nicht zu eskalieren. Peking hatte nach dem Raketentest im Februar die Kohleeinfuhren aus Nordkorea ausgesetzt, die als wichtigste Devisen-Einnahmequelle des Landes galten.

Südkoreas amtierender Präsident Hwang Kyo-ahn nannte die Raketenabschüsse eine "unmittelbare und echte Bedrohung". Nuklearwaffen in der Hand Nordkoreas seien angesichts der "Brutalität und Rücksichtslosigkeit der nordkoreanischen Führung" mehr als eine "grauenhafte" Vorstellung. Hwang sprach sich für eine "rasche Stationierung" des US-Raketenabwehrsystems THAAD im Land aus, was in China auf strikte Ablehnung stößt.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach Japan und Südkorea die "Solidarität" der EU aus. Die Raketenabschüsse zeigten erneut, wie "ernst" die Bedrohung sei.

Nordkorea provoziert immer wieder mit Raketentests die Weltgemeinschaft. Im vergangenen Jahr führte das isolierte kommunistische Land zwei Atomwaffentests und eine Reihe von Raketentests aus. Pjöngjang verstieß damit gegen mehrere Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. Seit dem ersten Atomwaffentest Nordkoreas im Jahr 2006 hat der Sicherheitsrat bereits sechs Sanktionsrunden gegen das Land beschlossen.