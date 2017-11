Nordkorea hat der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei von der Provinz Süd-Pyongan in östliche Richtung abgefeuert worden, meldete Yonhap am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Südkorea und die USA überprüften den Vorgang. Weitere Details blieben zunächst unklar.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region wieder deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen sowie Anfang September eine weitere Atombombe getestet und damit erneut gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte.

Die USA hatten Nordkorea zuletzt auf die Liste der staatlichen Unterstützer von Terrorismus gesetzt. Das US-Finanzministerium verstärkte die Sanktionen gegen das kommunistisch geführte Land. Zahlreiche Länder hatten ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Nordkorea bereits deutlich zurückgefahren oder eingestellt.

Tillerson äußerte Hoffnung auf diplomatische Lösung

US-Außenminister Rex Tillerson hatte jüngst weiter Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konflikts geäußert. "Viele sind der Auffassung, dass bedeutende Resultate erzielt werden", sagte Tillerson vergangene Woche über die US-Strategie des "maximalen Drucks". Es gebe gesicherte Anzeichen dafür, dass Nordkorea vor einem Versorgungsproblem bei Treibstoff stehe und die Staatseinnahmen deutlich sinken. "Vielleicht ist das der Grund dafür, dass es seit 60 Tagen keinen provokativen Akt mehr seitens Pjöngjang gegeben hat."

Nordkorea bezeichnete seine Wiederaufnahme auf die US-Liste von Terror-Unterstützerstaaten als "schwere Provokation". Das Außenministerium in Pjöngjang warf Washington eine feindselige Politik vor. Nordkorea werde daher sein Atomprogramm weiter ausbauen. Die Nuklearwaffen dienten der Verteidigung der eigenen Souveränität, wurde ein Sprecher von den Staatsmedien zitiert.

Pentagon: Nordkoreanischer Raketentest "wahrscheinlich"

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums hat einen möglichen Raketentest Nordkoreas bestätigt. "Alles, was wir im Moment sagen können, ist, dass es wahrscheinlich zu einem Abschuss gekommen ist", sagte ein Pentagon-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Washington. Die US-Streitkräfte in der Pazifik-Region seien dabei, die Erkenntnisse zu bestätigen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, erklärte via Twitter, Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden, während eine Rakete noch in der Luft gewesen sei.

Südkorea reagiert mit eigenen militärischen Übungen

Südkorea reagierte indes mit eigenen militärischen Übrungen auf den erneuten Raketenstart Nordkoreas. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwochmorgen (Ortszeit) ferner berichtete, analysierten die südkoreanischen und amerikanischen Streitkräfte die Flugbahn und die zurückgelegte Strecke der zuvor abgeschossenen nordkoreanischen Rakete.

Nach Angaben der japanischen Regierung könnte die Rakete im Meer innerhalb der japanischen Wirtschaftszone gelandet sein, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.

Hawaii führt Warnungen vor Atomangriff wieder ein

Vor dem Hintergrund einer möglichen Bedrohung durch Nordkorea nimmt der US-Bundesstaat Hawaii Sirenenwarnungen vor einem atomaren Angriff wieder auf. Das Signal solle am Freitagmittag (Ortszeit) zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges wieder ertönen, berichteten US-Medien am Dienstag. Hawaiis Einwohner sollen so für einen möglichen Ernstfall sensibilisiert werden.

Pjöngjang hatte in den vergangenen Monaten mehrfach gedroht, US-Gebiet zu attackieren. Hawaii liegt etwa 7.400 Kilometer von Nordkorea entfernt. Dort leben etwa 1,4 Millionen Menschen. Auf Hawaii ist auch das Pazifikkommando der US-Flotte stationiert.

Vern Miyagi vom Katastrophenschutz Hawaiis sagte CNN, im Falle eines Angriffs brauche man fünf Minuten, um das Ziel zu identifizieren. Der Bevölkerung blieben dann 15 Minuten, um Schutz zu suchen, sagte er. "Das ist überhaupt nicht viel Zeit." Die Signale sollen künftig einmal im Monat ertönen.

Die "Washington Post" zitierte Einwohner der Insel Kuaui, die die Atom-Sirenensignale laut Bericht aus eigenem Erleben kennen, die Wiederaufnahme sei klug. "Eine solche Sirene zu hören, erschreckt Dich zu Tode. Aber es ist allemal besser, als nur herumzusitzen und sich zu fragen: Warum hat eigentlich niemand einen Plan?", sagte Judith Fernandez (79).