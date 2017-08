Das Unaussprechliche

Hat denn dieser Typ nichts Besseres in seinem Leben zu tun?" Gemeint war ein pummeliger, übergewichtiger Staatschef mit einer verrückten Frisur. Nein, nicht Donald Trump. Der twitterte dies nur im Juli, als ihm Nordkoreas Diktator Kim Jongun mit einem Raketentest den "Independence Day" vermieste. Einen Monat und weitere beunruhigende Erkenntnisse aus Nordkorea später, hat zumindest Trump Besseres zu tun: Urlaub machen und Golf spielen etwa. Entsprechend entrüstet reagierte er, als der Atomkonflikt in die nächste, gefährlichere Phase trat. Geheimdiensten zufolge sei Kim erstmals in der Lage, Raketen mit Miniatomsprengköpfen zu bestücken. Zudem verfüge er über Interkontinentalraketen, die bis zu 10.000 Kilometer reichten und L.A. oder Chicago die atomare Auslöschung brächten. Trumps Reaktion, live aus seinem Golfklub: "Fire and fury", also "Feuer und Wut, wie sie die Welt noch nie gesehen hätten". Wie reizend.

Damit ist grob ein Szenario umrissen, das einen trotz seiner comicgleichen Anmutung das Fürchten lehrt. Auf der einen Seite steht ein ruchloser, kühl kalkulierender und provozierender Diktator, der seinen Schreckensstaat atomar aufrüstet. Auf der anderen ein erratischer, leicht zu provozierender und unberechenbarer Soziopath, der verzweifelt gegen sinkende Sympathiewerte kämpft. Die Gefahr, dadurch ungeahnt, ungewollt und ungelenk ins Unaussprechliche zu stolpern, steigt. Das US-Magazin "Atlantic" deklinierte jüngst die Optionen durch, die Trump noch bleiben, um auf Kims Atomprogramm zu reagieren.

Es liest sich wie "The Bad, the Worse and the Ugly". Beginnend bei einem US-Präventivschlag gegen Nordkorea. Ein Land mit einer Million Mann unter Waffen, Raketen, die problemlos Millionenstädte wie Seoul oder Tokio tilgten und womöglich die US-Küste erreichten. Der militärische Sieg wäre den Amerikanern zwar sicher, die moralische Verantwortung für Millionen von Toten ebenso. Kaum besser klingen die Optionen zwei und drei. Also Kim die Daumenschrauben anzuziehen und gezielt kleinere Stiche gegen dessen Atomprogramm zu versetzen, immer hoffend, er würde nicht final und fatal zurückschlagen. Auch der Versuch, ihn und sein Regime zu stürzen, gleicht einem Flirt mit der Hölle und droht, im Himmelfahrtskommando zu enden. Bleibt Option vier: Ihn gewähren und mit der Bombe leben lassen, betend, dass er sie nur zur Abschreckung und Absicherung seiner Herrschaft braucht. Auch das kommt einem moralisch-strategischen Fallout gleich, erscheint dem "Atlantic" aber noch am praktikabelsten, da es Zeit brächte, um Kim mit anderen Mitteln Einhalt zu gebieten. Vielleicht, indem man ihm endlich das Twittern oder zumindest das Golfspielen beibringt.