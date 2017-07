Nordkorea begeht Jahrestag von Waffenstillstandsabkommen

Nordkorea hat den 64. Jahrestag des Waffenstillstands auf der koreanischen Halbinsel begangen. In strömendem Regen versammelten sich zahlreiche Bürger am Donnerstag in der Hauptstadt Pjöngjang vor dem Mausoleum von Staatsgründer Kim Il-sung, um an den "Tag des Sieges" gegenüber Südkorea zu erinnern. Ein von den USA und Südkorea befürchteter neuer Raketentest blieb vorerst aus.

Die USA und Südkorea hatten gemutmaßt, dass Pjöngjang anlässlich des Feiertags einen neuerlichen Raketentest unternehmen könnte. Erst Anfang Juli hatte Pjöngjang weltweit Proteste mit dem Test einer Interkontinentalrakete ausgelöst.

Formal befinden sich Süd- und Nordkorea noch immer im Kriegszustand, weil nach dem Koreakrieg der Jahre 1950 bis 1953 kein Friedensvertrag geschlossen wurde.