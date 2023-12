Noel führt im Madonna-Nachtslalom - Schwarz Sechster

Clement Noel geht beim traditionsreichen Flutlicht-Slalom von Madonna di Campiglio als Führender in den zweiten Durchgang. Der Franzose benötigte 47,96 Sekunden für seinen ersten Lauf und erarbeitete sich damit einen Vorsprung von 0,37 Sekunden auf die ex aequo zweitplatzierten Loic Meillard (SUI) und Timon Haugan (NOR). Bester Österreicher ist Marco Schwarz als Sechster, dem eine halbe Sekunde auf Noel fehlt. Der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr (live ORF 1).

Der Sieger des bisher einzigen Slaloms im alpinen Ski-Weltcup in dieser Saison (Gurgl), der Tiroler Manuel Feller, hat als Neunter 0,68 Sek. Rückstand - das Podest ist damit in Reichweite. Für die weiteren ÖSV-Athleten trifft das eher nicht zu, Fabio Gstrein (+1,43), Michael Matt (+1,54) und Johannes Strolz (+1,55) lagen nach 45 Fahrern um Platz 20 herum und schafften es damit in den zweiten Lauf. Ausgeschieden ist hingegen nach einem Fehler Adrian Pertl, dem dieses Schicksal auch bereits in Gurgl unterlaufen war.