NÖ-Wahl: Letzte ÖVP-Plakatwelle rückt Mikl-Leitner in den Mittelpunkt

Neun Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner hat Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Freitag die guten Umfragewerte für die ÖVP-Spitzenkandidatin beleuchtet: Demnach würden sieben von zehn Niederösterreichern Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am liebsten direkt wählen. Das gelte auch für jeden dritten SPÖ- und jeden vierten FPÖ-Wähler.

Jeder Vierte habe allerdings noch keine Wahlentscheidung getroffen, so Ebner. Er bezog sich auf eine aktuelle repräsentative Umfrage (1.000 Befragte).

Die letzte Plakatwelle der Volkspartei vor dem Urnengang ist neben dem propagierten Miteinander auf Mikl-Leitner fokussiert. Nur im Bundesland sei es möglich, Persönlichkeiten zu wählen, hob der Parteimanager das - mitunter kritisierte - Wahlrecht "Name vor Partei" hervor.