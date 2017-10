NÖ-Wahl 2018: Landbauer statt Rosenkranz FPÖ-Spitzenkandidat 1

Udo Landbauer soll die niederösterreichischen Freiheitlichen als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 28. Jänner 2018 führen. Der 31-jährige Landtagsabgeordnete und Stadtrat in Wiener Neustadt übernimmt diese Aufgabe von Landesparteiobmann Abg. Walter Rosenkranz, der die "Weichenstellung" in einer Pressekonferenz am Montag bekannt gab. Er selbst bleibt nun doch in der Bundespolitik.

Rosenkranz war bereits im März als niederösterreichischer Spitzenkandidat nominiert worden und hatte auch immer wieder betont, für die Freiheitlichen in die Landesregierung ziehen zu wollen. Nun bleibe er aber auf persönlichen Wunsch von Bundesparteichef Heinz-Christian Strache im Bund.