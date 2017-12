NÖ-Wahl 2018 - Liste-Frank-Mandatare entscheiden bis Monatsmitte

Ihre Entscheidung über eine mögliche Kandidatur bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner 2018 wollen die Mandatare der Liste Frank Mitte Dezember bekanntgeben. Inserate in Blau-Gelb mit "Ernest Gabmann für Niederösterreich" und dem Hinweis auf die Webseite www.gabmann.at bezeichnete der Liste-Frank- Klubobmann am Montag auf APA-Anfrage als "politische Informationskampagne".

"Jetzt geht's um Gerechtigkeit für hart arbeitende Familien" oder "Jetzt geht's um den Wirtschaftsstandort Niederösterreich" ist auf den Sujets zu lesen, die auch auf den Seiten Gabmanns in sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auf seiner Website gibt es Beiträge zu den Themen Familie, Sicherheit und Wirtschaft. Gerüchte über einen möglichen Wechsel zur niederösterreichischen Volkspartei bezeichnete der 43-Jährige als "Zeitungsente". Er sei nicht in Gesprächen mit der ÖVP, so Gabmann.