Noch zwei Wochen EU-Wahlkampf

Der Wahlkampf zur EU-Wahl am 9. Juni geht nun in den Endspurt, in zwei Wochen sind die rund 6,37 Millionen Wahlberechtigten aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Bis dahin stehen noch weitere TV-Duelle, Elefantenrunden, Interviews und Wahlkampfveranstaltungen am Programm. Dominiert wurde der Wahlkampf seit 7. Mai von den Vorwürfen rund um Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Inhaltlich waren u.a. Klimawandel, Warnung vor autoritären Tendenzen sowie EU-Kritik im Fokus.

Auf ORF III stehen noch einige TV-Zweier-Konfrontationen der heimischen Spitzenkandidaten bzw. der Spitzenkandidatin der Parlamentsparteien auf dem Programm. Den Auftakt machen am Montagnachmittag (27. Mai) ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka (ÖVP) und NEOS-Frontmann Helmut Brandstätter. Am 28. Mai trifft dann SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder auf Brandstätter, FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky diskutiert mit der grünen Listenersten Lena Schilling. Am 3. Juni folgen dann die Duelle Schilling vs. Brandstätter und Lopatka vs. Vilimsky. Den Abschluss dieses Formats bilden dann am 4. Juni die Konfrontationen Schieder gegen Vilimsky und Lopatka gegen Schieder.

Ebenfalls bereits am Montag findet auf den Sendern PULS 24 und ATV ein "Duell-Abend" statt. Dabei treten alle Spitzenkandidaten in kurzen, monothematischen Duellen gegeneinander an, hieß es in der Ankündigung.

Auch drei TV-"Elefantenrunden" sind noch geplant: Am 2. Juni diskutieren die fünf Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien auf den Privatsendern PULS 24 und Puls 4 neuerlich miteinander, am 4. Juni dann auf oe24.tv. Die abschließende Fünfer-TV-Runde ist für den 5. Juni auf ORF 2 angesetzt.

Abseits dessen planen die Kandidaten noch weitere Wahlkampf-Termine unter anderem in den Bundesländern. Eine abschließende "Elefantenrunde" ist dann für Freitag vor der Wahl geplant, allerdings ohne TV-Übertragung: Alle fünf Kandidaten der Parlamentsparteien werden an einer vom Städtebund organisierten Podiumsdiskussion in der Arena Nova in Wiener Neustadt teilnehmen.

Am Freitag vor dem Urnengang halten die meisten Parteien dann auch ihre Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen ab. Bei der ÖVP ist der Ort dafür noch offen, die SPÖ mobilisiert am Freitag vor der Wahl noch einmal am Yppenplatz in Ottakring. Die FPÖ hält ihre Abschlusskundgebung traditionell am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten ab. Der Wahlkampfabschluss der NEOS wird ebenfalls am Freitag vor dem Wahlwochenende in Wien stattfinden, der genaue Termin des grünen Wahlkampfabschlusses war vorerst noch offen.

Die KPÖ beendet ihre Kampagne am 4. Juni um 9 Uhr mit einer Abschlussaktion/Pressekonferenz vor dem Bezirksamt Ottakring in Wien. Die Liste DNA hält am Mittwoch vor der Wahl eine Pressekonferenz ab, am Donnerstagnachmittag gibt es noch am Leobener Stadtplatz einen Wahlkampf-Termin.