Frühling, Flirten, Online-Daten. Internetplattformen zum Kennenlernen des potenziellen Traumprinzen oder der Herzallerliebsten erfreuen sich heute großer Beliebtheit. Doch auch hier gibt es - wie im realen Leben - Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Die Flirt-Expertin Miriam Seibold von Once verrät, was man beim Online-Daten besser nicht tun sollte.

1. Ghosting

Eben noch hat man Nachrichten ausgetauscht, geflirtet, sich vielleicht sogar schon das eine oder andere Mal getroffen und auf einmal meldet sich das Gegenüber nicht mehr und beendet so die Beziehung. Diese Verhaltensweise hat einen Namen. nämlich Ghosting, und gilt als absolute No-Go. Dieser Dating-Trend schürt generelles Misstrauen und Vorbehalte, sich auf jemanden einzulassen. Wenn es nicht funkt, dann heißt es Rückgrat zeigen und es dem Anderen schonend, aber direkt sagen.

2. Haunting

Auch nicht nett: Nachdem sich das vormalige Date verdünnisiert hat - Stichwort "Ghosting" -, kommentiert es Facebook-Fotos, liked Instagram-Bilder oder sieht sich Insta-Stories an – jedoch ohne sich in weiterer Folge auf eine Interaktion einzulassen. "So verschwindet der 'Haunter' nie ganz aus unserem Leben und ruft sich ständig in Erinnerung", warnt die Dating-Expertin. Das kann für all jene schmerzhaft sein, die abrupten Abbruch vonseiten des Dates noch nicht überwunden haben.

3. Benching

Jemanden zu "benchen" bedeutet, ihn auf die Reservebank zu schicken. In der Welt des Online-Datings ist dies einfach – man kann mit zig Personen gleichzeitig schreiben, Interesse bekunden und sich so eine Auswahl an potenziellen Partnern warmhalten. "Man darf nicht vergessen, dass diese Methode auch für einen selbst nicht zufriedenstellend ist", mahnt Seibold. "Wenn man seine Aufmerksamkeit auf mehrere Schreibpartner aufteilt, verliert man den Blick für Details."

4. Tuning

Dem Benching ähnlich, nur wesentlich subtiler, ist das "Tuning". Hier ist der Kontakt intensiv, aber unverfänglich. "Personen, die 'tunen‘, sind entweder schüchtern oder in einer unglücklichen Beziehung. Durch die Harmlosigkeit ihrer Nachrichten können sie jederzeit abstreiten, mehr als nur Freundschaft gewollt zu haben, und sind damit immer auf der sicheren Seite", erklärt Seibold. Die Betreffenden bewegen sich mit diesem Verhalten in einer Grauzone.

5. Stalking

Ebenso als No-Go gilt die Grenze zwischen neugierigem Namen-Googlen und wildem Zutexten oder Ausspionieren zu überschreiten. Seine Online-Bekanntschaft zu überfordern hat nur selten den gewünschten Effekt. "Es ist gut für die gemeinsame Bindung, wenn man sich für den anderen interessiert. Man sollte jedoch seine Neugier portionsweise dosieren", warnt Seibold. Wie viel zu viel ist, kann man gut am Gegenüber beobachten: Zeigt der Auserwählte gleiches Interesse? Schreibt er ständig (zurück)? Wenn ja: Weitermachen! Wenn nein: Bemühungen reduzieren.