Der Nino aus Wien veröffentlichte sein "Kochbuch"

Der Nino aus Wien hat ein Kochbuch geschrieben. Also kein richtiges, sondern eher eines, das sich mit dem Leben und allem, was dazu gehört, auseinandersetzt. Insofern tummeln sich auf diesen 150 Seiten neben Wiener Schnitzel, Vanillerostbraten und Fiakergulasch auch etliche Gedanken über Zugreisen, Konzerterlebnisse oder das Dolce Vita, ist Nino Mandl doch bekennender Italienfan. "Kochbuch Take 16" ist im Verlag redelsteiner dahimène edition erschienen.

Zum Erzählfluss passt es durchaus, dass sich zwischen den Geschichten und Gedichten beispielsweise sein Text zum Song "Coco Bello" versteckt hat und ein Kapitel gleich ganz der Adria gewidmet ist. Geschrieben hat Nino seine Zeilen über 20 Jahre verteilt, und zwar "auf 3 Kontinenten zu 4 Jahreszeiten in 5 Zimmern", wie es zu Beginn heißt.

Der Musiker springt in "Kochbuch Take 16" von Straßenbahnfahrten zum Neujahrskonzert und weiter zu einer neuen Sucht (Rosinen!), dazwischen schweben die Gedanken recht frei, wie er selbst zugibt. Was auch zur Folge hat, dass ganz viel Lebensgefühl seiner Heimat- und Namensstadt durchschimmert: "Die Wiener Version der Auster ist eine einzelne Salzgurke aus dem Fass."

Wie zur Entschuldigung gibt Nino seiner Leserschaft noch eine Warnung mit: "Glaub mir kein Wort. Das hat alles nichts mit mir zu tun." Und die Rezepte? Immerhin für Spaghetti aglio e olio reicht es, wobei Nino weiß: "Ich koche zu schwach und würze zu stark."

(Nino aus Wien: "Kochbuch Take 16", redelsteiner dahimène edition, 150 Seiten, 19,90 Euro. ISBN 978-3-9504650-5-1)