Der deutsche Schlagersänger Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") ist in der Nacht zum Donnerstag in einem Hotel auf Mallorca vorübergehend festgenommen worden. Ihm werde häusliche Gewalt vorgeworfen, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Freitag.

"Wir haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Anruf von den Hotelmitarbeitern bekommen, dass eine Frau tätlich angegriffen wurde", berichtete der Sprecher. Der Einsatz sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Der 53-Jährige sei mittlerweile dem Richter vorgeführt und danach auf freien Fuß gesetzt worden, so der Sprecher der Guardia Civil. Das Management des Künstlers wollte sich nicht zu den Vorfällen äußern.

Lebensgefährtin wollte keine Anzeige erstatten

Laut der "Mallorca Zeitung" erfolgte die Festnahme in der Gemeinde Calvia. De Angelos Lebensgefährtin soll Verletzungen im Gesicht und am Hals erlitten haben. Jedoch habe die 32-Jährige keine Anzeige erstatten wollen. Das "Mallorca Magazin" berichtete, die Polizei wolle prüfen, ob der Sänger Alkohol konsumiert hatte.

Nino de Angelo, der mit bürgerlichem Namen Domenico Gerhard Gorgoglione heißt, hatte bereits mit 17 Jahren seine Musik-Karriere gestartet. Sein größter Hit "Jenseits von Eden" wurde auch international ein großer Erfolg. 1989 nahm de Angelo am Eurovision Song Contest teil und belegte mit dem von Dieter Bohlen geschriebenen Song "Flieger" den 14. Platz.