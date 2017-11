24 Athleten und eine Athletin kämpften am Dienstagabend auf Puls 4 um den Titel "Ninja Warrior Austria". Geschafft, den Sieg zu erringen, hat es keiner von ihnen, doch Stefanie Noppinger schaffte im Finale die Sensation, die 23-Jährige ist nun die beste Europäerin.

Das ursprünglich aus Japan stammende TV-Format findet mittlerweile in 19 Ländern und auf vier Kontinenten statt (Australien, USA, Europa und Asien). Weltweit haben bei der TV-Show erst neun Personen den Sieg errungen, in Europa ist es noch keinem Kandidaten gelungen, sich zum "Ninja Warrior" zu küren.

Knapp 2.000 Österreicher hatten sich für "Ninja Warrior Austria" beworben. Daraus haben sich die besten 200 für die Show qualifiziert und aufgemacht, um sich der größten Herausforderung ihres Lebens zu stellen. Sechs Wochen lang stellten sich die Härtesten unter der (österreichischen) Sonne dem Parcours von "Ninja Warrior Austria". Gestern, Dienstag, stellten sie sich dem bisher schwierigsten Parcours, den sie außerdem unter enormem Zeitdruck bewältigen mussten - eine schier übermenschliche Herausforderung.

Salzburgs Supergirl Stefanie Noppinger

Die 23-jährigen Halleinerin Stefanie Noppinger schaffte die Sensation: Sie ist die beste Europäerin. Lediglich eine Britin schaffte es ebenfalls ins "Ninja Warrior"-Finale. Beim gestrigen Finale hat die Salzburger Sportskanone alles gegeben - und ihr Publikum nicht enttäuscht. Ihr Sensationslauf endete erst in der "Gletscherspalte". Keine Europäerin hat es weiter geschafft! Stefanie Noppinger hat die Menge begeistert: "Es war unglaublich! Danke ans Publikum!"

Tiroler Kletterkönig Nicky De Leeuw

Nicky De Leeuw, 28, Physiotherapeut aus Innsbruck, war nicht nur die Nummer 1 in den Castings, auch in den Qualifikationsshows katapultierte er sich auf den ersten Platz. Im Finale waren daher alle Augen auf den gebürtigen Holländer (Nachname übersetzt: "der Löwe") gerichtet. Nicky De Leeuw: "Der Final-Parcours ist die Hauptspeise. Der Mount Midoriyama ist die Nachspeise!"

© PULS 4/Kniepeiss Nicky De Leeuw

Ihm knapp auf den Fersen: der Salzburger Physiklehrer Florian Mayr. Beide schafften es bis kurz vor den Endgegner, Nicky De Leeuw scheiterte als Allerbester aber leider kurz vor dem Ziel durch einen kleinen Flüchtigkeitsfehler in seiner Paradedisziplin, der "Griffkraft-Wand". Flo Mayr: "Saugeile Show!" Nicky De Leeuw war nur ein Hindernis vom Mount Midoriyama entfernt: "Falsch gegriffen auf der Wand, ein bisschen Kraft wäre noch da gewesen."

Eine Redakteurin versuchte sich als "Ninja Warrior"

© Video: News.at/Pachner/Gamper/Hammerschmied

Quotenstarkes Finale

Bis zu 287.400 Zuseher waren gestern beim Finale von "Ninja Warrior Austria" auf Puls 4 mit dabei. Mit im Staffel-Schnitt von 10,5 Prozent Marktanteil war die erste Staffel von "Ninja Warrior Austria" für den Sender ein großer Erfolg. Das Finale erreichte bei den 12-49-Jährigen einen Marktanteil-Schnitt von 11,9 Prozent und eine Durchschnittsreichweite in der Gesamtbevölkerung von 241.500 Zusehern. In Spitzen verfolgten bei E12+ bis zu 287.400 Zuseher die sechste Folge und letzte Folge der Premieren-Staffel. Die Finalshow von "Ninja Warrior Austria" war damit die meistgesehene Sendung im Privat-TV. Im Durchschnitt erreichte die erste Staffel einen Marktanteil von 10,5 Prozent E12-49 und 210.400 Zuseher in der Gesamtbevölkerung.

Nähere Infos zur Show finden Sie unter: puls4.com/ninja-warrior