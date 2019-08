Dieser Ninja ist millionenschwer

Gerade ärgert sich Amazon. Der weltberühmte Gamer Ninja hat die Seiten gewechselt und spielt nun bei der Konkurrenz. Ninja wer? Richard Tyler Blevins, so der bürgerliche Name, streamt sich beim Computerspielen und verdient so Millionen. Und der Mann mit den bunten Haaren ist längst nicht mehr nur der Gaming-Szene ein Begriff.

Name: Richard Tyler Blevins

Richard Tyler Blevins Geboren: am 5. Juni 1991, in Detroit (Michigan, USA)

am 5. Juni 1991, in Detroit (Michigan, USA) Alter: 28

28 Ausbildung: High School Abschluss

High School Abschluss Aktuelle Position: E-Sport-Star, Streamer

E-Sport-Star, Streamer Familienstand: verheiratet

Zuletzt konnten Fans Ninja auf der Amazon Plattform "Twitch" beim Zocken zuschauen. Jetzt hat der smarte Gamer zur Plattform "Mixer" von Microsoft gewechselt, wie US-Medien berichten. Nicht zuletzt deshalb, weil jüngere und bessere Spieler nachdrängen, wie gemunkelt wird. Das ist Ninja wohl egal. Denn Szene-Insider gehen von einem millionenschweren Deal aus. Damit erhöht sich das ohnehin schon beträchtliche Vermögen des US-Amerikaners weiter. Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin "Time" setzte Ninja 2019 auf seine Liste der einhundert einflussreichsten Persönlichkeiten - gemeinsam mit Stars wie Lady Gaga, Dwayne Johnson oder der ehemaligen First Lady Michelle Obama.

Vom College-Abbrecher zum Millionär

Werfen wir einen Blick zurück: Richard Tyler Blevins wurde am 5. Juni 1991 in der Gegend von Detroit geboren und zog ein Jahr später mit seiner Familie nach Chicago, in den US-Bundesstaat Illinois. Nach seinem Abschluss an der Grayslake Central High School besuchte er das College. Bereits damals spielte er neben seinem Hobby Fußball leidenschaftlich gern mit Freunden Computerspiele. Das College brach er schließlich ab, um sich einer professionellen E-Sport-Karriere zu widmen. Er nahm an Tunieren teil und streamte sich live beim Spielen. Ende Juli 2017 kam der mittlerweile extrem populäre Multiplayer-Shooterspiel "Fortnite" auf den Markt, der Startschuss für Ninjas steile Karriere. 2018 verdiente er mit dem Streamen des Videospiels rund 10 Millionen US-Dollar. Auf Instagram folgen dem 28-Jährigen derzeit über 14 Millionen Menschen, auf Youtube über 22 Millionen und auf der Plattform "Twitch" waren es bisher ebenfalls rund 14 Millionen.

Mit "Fortnite" verdiente er 2018 Millionen. Ein Einblick in seine Spielerwelt:

© imago images / Pacific Press Agency Richard Tyler Blevins mit seiner Frau Jessica bei der Gala von "Time 100" im April 2019

Ehefrau und Managerin

Gemanagt wird Blevins von seiner Frau Jessica. Die 26-Jährige hat die Marke Ninja trotz ihres jungen Alters fest im Griff. Sie koordiniert seine Termine, nimmt Anrufe entgegen und kündigt an, wenn der Gamer wieder live streamt. Aufgrund der steigenden Nachfrage ist nun Jessicas Mutter Darcy - die dem jungen Paar seit Jahren unterstützend zur Seite steht - mit ins Team eingestiegen, als ihre persönliche Assistentin. Außerdem steht im Hintergrund ein Team von hochkarätigen Anwälten bereit, um den Star rechtlich bei Verträgen zu beraten.

Weltstar als Spielziel

Ganze 12 Stunden am Tag verbringt ihr Gemahl am Computer, um seine Fans bei Laune zu halten und keine kostbaren Follower zu verlieren. Selbst für seine Flitterwochen unterbrach der 28-Jährige seinen Marathon lediglich für sechs Tage. Auszeiten für die Familie sind rar, bisher zumindest. Denn das Duo weiß genau, wo die Reise hingehen soll. Gegenüber dem Magazin "The Red Bulletin" verrieten Ninja und seine Frau, was ihr Erfolgsgeheimnis ist und wie die berufliche Zukunft aussehen soll: "Ich wusste immer, dass mehr in ihm steckt als nur ein Gamer", sagt seine Frau. Aber "wir erklären uns immer gegenseitig, dass wir weiterhin ganz bescheiden auf dem Boden bleiben werden." Tyler vertreibt sich täglich nicht nur mit den schönen Seiten des Computerspielens die Zeit, sondern schlägt sich auch mit rassistischen und beleidigenden Kommentaren von Online-Trollen herum. Dennoch mache ihm das Spielen noch Spaß und er ist hochkonzentriert bei der Sache. Professionalität, Talent für Entertainment, der Rückhalt durch die Familie und Bescheidenheit; Das ist Tylers Erfolgsgeheimnis. Mit dieser Strategie haben es der Gamer und seine Frau geschafft, Tyler Blevins außerhalb der Gaming-Szene berühmt zu machen. Schließlich plauderte er schon im TV mit der US-Talkshow-Queen Ellen DeGeneres und spielte gemeinsam mit Promis wie dem Rapper Drake.

Trotzdem schlaucht das hohe Arbeitspensum. Zuletzt wurde aus Zeitmangel und aufgrund der steigenden Berühmtheit ein Koch engagiert. Unerkannte Restaurantbesuche seien durch die zahlreichen Fans nur schwer möglich.

Langfristig soll sich die berufliche Zukunft etwas verlagern. Ihr Ziel ist es Ninja als Tiger Woods des E-Sports der breiten Masse bekannt zu machen. Durch den neuesten Millionen-Deal mit Microsoft kann es sich der 28-Jährige jedenfalls leisten, sich vorerst zurückzulehnen und es wieder etwas langsamer angehen zu lassen.