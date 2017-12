Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hat die geplante Übernahme von Niki aufgegeben. Das Angebot für die österreichische Air Berlin-Tochter wurde zurückgezogen. Grund sind harte Fusionsauflagen durch die EU-Wettbewerbsbehörde. Air Berlin sucht nach dem gescheiterten Lufthansa-Deal nun Alternativen für Niki.

Die Lufthansa hat bereits Zugeständnisse gemacht, vor allem einen Verzicht auf bestimmte Start- und Landerechte. Das hat der EU-Kommission nicht gereicht. Die Kommission habe "klar signalisiert", dass eine Übernahme und Integration von Niki in die Lufthansa-Tochter Eurowings "aktuell nicht genehmigungsfähig ist. Auf Basis dieser Einschätzung wird eine Übernahme von Niki durch Eurowings nicht weiterverfolgt", schrieb die Lufthansa Mittwochnachmittag in einer Aussendung. Die Lufthansa ist Mutterkonzern der österreichischen AUA (Austrian Airlines).

Air Berlin sucht neuen Käufer

Weil eine Freigabe des Erwerbs von Niki durch die AUA-Mutter Lufthansa im Fusionskontrollverfahren nicht zu erwarten sei, wurde Air Berlin heute von der Lufthansa informiert, "dass der Vollzug des im Oktober 2017 geschlossenen Kaufvertrags im Hinblick auf einen Erwerb der Niki Luftfahrt GmbH gescheitert ist. Die Air Berlin-Gruppe prüft derzeit Verwertungsalternativen für die Niki Luftfahrtgesellschaft GmbH", schrieb die insolvente Air Berlin in einer Pflichtmitteilung.



Air-Berlin-Tochter LG Walter

Am Erwerb der Air-Berlin-Tochter LG Walter soll nach Angaben der Lufthansa hingegen festgehalten werden. Dieser Kauf steht auch noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung der EU-Kommission. Der Kaufpreis von 18 Mio. Euro sei noch Gegenstand erneuter Verhandlungen und solle im Wesentlichen zur Tilgung des von der deutschen Förderbank KfW an Air Berlin gewährten Massekredits verwendet werden.

Die deutsche Regierung hatte für die 150 Mio. Euro Massekredit an Air Berlin eine Bürgschaft übernommen. Als Besicherung für den Brückenkredit hatten wie berichtet Niki-Teile gegolten.

"Plan B" angekündigt

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte für den Fall eines Scheiterns der Niki-Übernahme einen "Plan B" angekündigt. Er sehe vor, die Lufthansa-Tochter Eurowings in der gleichen Größenordnung von rund 20 Flugzeugen aus eigener Kraft wachsen zu lassen, hatten deutsche Medien jüngst berichtet. Nach Angaben der Lufthansa soll Eurowings nun einen Teil des eigentlich vorgesehenen Kaufpreises für Niki zum Ausbau von Kapazitäten aus eigener Kraft nutzen - und zwar genau in den Märkten von Niki.



Deutsche Regierung sieht Aus für Niki

Die deutsche Bundesregierung rechnet mit Insolvenz und Einstellung des Flugbetriebs bei der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki. "Alternative Käufer für Niki standen und stehen bis heute nicht zur Verfügung, trotz allerlei öffentlicher Ankündigungen und intensiven Bemühens des Generalbevollmächtigten von Air Berlin", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch. "Insolvenz und Grounding von Niki sind jetzt die Folge", hieß es vom Regierungssprecher in Berlin

Krisengespräche in Wien

In Wien wurden am Mittwochnachmittag mehrere Krisensitzungen zur Zukunft von Niki zusammengetrommelt. Nach dem Scheitern der Übernahme der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki durch die Lufthansa wird unter hohem Druck beraten, was jetzt passieren soll. In der Gewerkschaft ist man alarmiert: "Es muss um jeden Preis ein Grounding verhindert werden." Das sagte Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, am Nachmittag zur APA.

» Es muss um jeden Preis ein Grounding verhindert werden «

Er rief alle Beteiligten auf, sich kurzzuschließen und jedwede Unterstützung zu geben. Angesichts der Gefahr für rund 1.000 Jobs müsse es rasche Lösungen geben, die Flugzeuge in der Luft zu halten. Der Gewerkschafter hält im Ernstfall Garantien des österreichischen Staates für vorstellbar. Er sieht auch die ehemalige Air-Berlin-Eignerin Etihad noch in der Pflicht.

Verkehrsminister: Es braucht eine Lösung

Auch der Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) drängt auf eine Lösung, "die möglichst viele heimische Arbeitsplätze sichert und gerade jetzt - in der anstehenden Reisezeit rund um Weihnachten - Chaos für die Kundinnen und Kunden vermeidet", wie er in einer Stellungnahme gegenüber der APA erklärte. Diese Lösung werde in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission und Deutschland zu finden sein. Die SPÖ sei bereit, eine solche Lösung mitzutragen, so Leichtfried.

Die SPÖ ist zur Zeit noch in Regierungsverantwortung, aber wohl nicht mehr lange, weil ÖVP und FPÖ kurz vor Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen nach der Nationalratswahl stehen. Inwieweit das Scheitern der Niki-Übernahme und ein drohendes Grounding Thema in der Regierungsverhandlungen sind, ist nicht bekannt.

Für morgen nur ein Wien-Flug geplant

Kurzfristige Aufregung gab es am Donnerstagnachmittag um mehrere Flugstreichungen von Niki ab Wien-Schwechat für den morgigen Donnerstag, die auf der Flughafen-Homepage als "cancelled" gelistet sind. Eine Niki-Sprecherin erklärte, diese Flüge standen schon vorher nicht mehr am Flugplan.

Plangemäß fliege morgen in der Früh nur ein Niki-Flug von Wien ab, und zwar nach Marrkesch. Die anderen Flüge - darunter Larnaca, Palma oder Marsa Alam - wären morgen plangemäß nicht durchgeführt worden. Die Sprecherin sprach von einem Fehler auf der Airport-Anzeige.

Am Abend wird Niki zu der neuen Entwicklung rund um den geplatzten Verkauf an die Lufthansa informieren.

Bund soll Überbrückungshilfe prüfen

Am Nachmittag haben Spitzengewerkschafter mit Regierungsmitgliedern konferiert, wie Niki zu helfen sei. "Wir haben mit dem Verkehrsminister und dem Finanzminister gesprochen, ob es Möglichkeiten gibt, dass die Republik mit einer Überbrückungshilfe beiträgt, eine Insolvenz abzuwenden", sagte GPA-Chef Wolfgang Katzian am Mittwochnachmittag zur APA. Das werde zur Zeit geprüft.

Vom Finanzministerium in Wien gab es am Nachmittag kein Statement, "da dies aktuell in der primären Zuständigkeit der Europäischen Kommission bzw. der Wettbewerbsbehörden liegt", wie aus dem Ministerium zur APA verlautete.

Wesentlich sei, so der Gewerkschafter Katzian zur APA, dass es einen ernsthaften Interessenten für Niki gebe. "Wenn man keinen hat, gibt es nichts zu überbrücken", so Katzian. Morgen früh treffen sich Gewerkschafter mit Niki-Betriebsräten, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. Man suche auch den Kontakt zum Masseverwalter in Berlin. "Wir wollen ein Grounding und eine Insolvenz verhindern. Das ist das oberste Ziel." Bisher gebe es keine geschlossene Informationslage. Die Lufthansa-Absage sei erst zwei Stunden alt.