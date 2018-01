Niki-Verkauf: Berliner Gericht hat der Beschwerde gegen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht stattgegeben.

Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat die Beschwerde gegen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki in Deutschland an das Landgericht Berlin weitergeleitet. Das Amtsgericht gehe weiter davon aus, international zuständig zu sein, weil der Mittelpunkt des Interesses von Niki in Berlin und nicht in Wien sei, erklärte das Gericht am Donnerstag.

Das Flugrechte-Portal Fairplane aus Wien hatte gegen den Insolvenzort Beschwerde eingelegt. Da das Amtsgericht seinen eigenen Beschluss zum Verfahrensort von Mitte Dezember bestätigte und die Beschwerde abwies, muss die nächste Instanz entscheiden. Letztlich könnte das Verfahren beim Bundesgerichtshof landen.

Gewerkschaft hofft auf Ende der Zitterpartie

Die Gewerkschaft in Wien hofft indes, dass die Hängepartie um die insolvente Fluglinie Niki bald beendet wird. "Wir sind erleichtert, dass das Berliner Amtsgericht Charlottenburg die Beschwerde ablehnt und offenbar der Argumentation des Insolvenzverwalters folgt, dass die Konzernleitung der Air Berlin hauptverantwortlich für das operative Geschäft von Niki war", erklärte GPA-Chef Wolfgang Katzian.

Somit bleibe Berlin zuständig für das vorläufige Insolvenzverfahren. Damit sei man der Übernahme von Niki durch IAG ein Stück nähergekommen, und vor allem dem wichtigen Ziel, rund 750 Niki-Arbeitsplätze zu sichern. Für weitere "Angriffe", die Jobs gefährdeten, habe er kein Verständnis, schrieb Katzian.

Von einem Schritt in die richtige Richtung sprach nach der heutigen Amtsgerichtsentscheidung von Berlin auch Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits. Natürlich müsse die weitere Entwicklung abgewartet werden. "Wir bemühen uns, optimistisch zu bleiben. Unsere Zitterpartie dauert schon viel zu lang und ist hoffentlich bald beendet."

Verfahrensfragen werden die nächsten Tage im Niki-Insolvenzgeschehen prägen. Der Streit über Berlin oder Wien als Ort für das Insolvenzverfahren der Air-Berlin-Tochter Niki geht jetzt einmal weiter. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg sieht sich weiter zuständig und verwies die Entscheidung über eine Beschwerde wie im Prozedere vorgesehen an das Landgericht Berlin, in die nächste Instanz. Das Landgericht werde wegen der Eilbedürftigkeit kurzfristig über den Insolvenzort für Niki entscheiden, teilte die Pressestelle der Berliner Zivilgerichte am Donnerstag mit. Das Flugrechte-Portal Fairplane hatte gegen den Insolvenzort Berlin, den das Amtsgericht Charlottenburg Mitte Dezember bestimmt hatte, Beschwerde eingelegt. Sollte das Landgericht der Beschwerde des Flugrechte-Portals - es will das Verfahren in Österreich statt in Deutschland - stattgeben, wäre der kurz vor Silvester besiegelte Kauf der österreichischen Airline Niki durch den britisch-spanischen Luftfahrtkonzern IAG ungültig. Ein Konkursverfahren über Niki müsste in Österreich von vorne beginnen.

An wen wenden sich Kunden?

Fairplane rechnet sich bessere Chancen aus, für seine Kunden Erstattungen für ausgefallene Flüge über ein Insolvenzverfahren in Österreich eintreiben zu können.

Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther zufolge müssen die geprellten Kunden ihre Forderungen allerdings an die Niki-Mutter Air Berlin stellen. Die Airline selbst hatte sich für ein Verfahren in Deutschland entschieden, weil die operative Führung von Niki am Konzernstandort von Air Berlin in Berlin beheimatet war.