Großpleiten wie die von Niki oder Wienwert scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Die Gründe dafür sind oft vielfältig: Investoren drehen Geldhähne zu, Kundenschwund, scharfer Wettbewerb oder Sanierungshoffnungen.

Bei der zahlungsunfähigen Wiener Immo-Firma WW Holding - Mutter der Wienwert AG - sind von der heute Donnerstag (1. Februar) beantragten Insolvenz, einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, vor allem 900 Anleihegläubiger betroffen. Seit drei Monaten liegt beim Linzer Konkursgericht ebenfalls eine Anlegercausa: der Pleitefall der Imperial/Cordial-Gruppe mit mehr als 20.000 betroffenen Anlegern.

Einigen österreichischen Traditionsunternehmen ging, ausgerechnet bei anziehender Konjunktur, mit immer schärferer Konkurrenz doch die Luft aus oder es gingen interne Umstrukturierungen schief.

Gang zum Insolvenzgericht für Svoboda und Forstinger

Gleich zwei bekannte Firmen in Niederösterreich, der Büromöbelhersteller Svoboda sowie die Autozubehörkette Forstinger, traten gestern (31. Jänner) den Gang zum Insolvenzgericht an, um Altschulden abzuschütteln und sich neu aufzustellen. Forstinger hatte dies schon mehrfach (zuletzt 2001) hinter sich gebracht. Nun hofft man, im Sanierungsverfahren 700 der mehr als 800 Jobs in die Fortführung hinüberzuretten. Eine Großpleite im Autozubehörgeschäft hat Mitte Dezember davor schon der große oberösterreichische Reifenhändler und Werkstättenbetreiber Bruckmüller hingelegt. Die Büromöbelfirma Svoboda hat umfangreiche Sanierungspläne eingereicht und will im Markt bleiben.

Niki mit 153 Mio. Euro Schulden

Im AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet wurden im Jänner fast 1.000 Beschäftigte der insolventen Niki Luftfahrt. Niki - mit 153 Mio. Euro Schulden bisher größte Pleite im jungen Jahr 2018 - war der ungewöhnlichste Fall der vergangenen Jahrzehnte: Nachdem die deutsche Mutter Air Berlin bankrott war und auch bei Niki das Geld zu Ende ging, scheiterten mehrere Anläufe zum Verkauf an Wettbewerbsbedenken oder Streitereien um den Insolvenzgerichtsstandort. Binnen eines Monats gab es drei Insolvenzanträge über Niki. Nach Konkurseröffnung am Gericht in Korneuburg am 12. Jänner wurde der Verkauf der Vermögensteile neu aufgerollt. Damit bekommt nun Airlinegründer Niki Lauda seine alte Firma zurück. Den Mitarbeitern wurden neue Jobperspektiven versprochen. Im März will Lauda wieder mehr als ein Dutzend Flieger in der Luft haben.

Amethyst Welt

Eine regionale Touristenattraktion in Niederösterreich traf es heuer gleich am 3. Jänner: Da musste die Amethyst Welt in Maissau/Niederösterreich Insolvenz anmelden. Die Einrichtung litt vor allem im Herbst unter Umsatz- und Besucherschwund und soll im Insolvenzverfahren mit Eigenverwaltung neu aufgestellt und bezuschusst weitergeführt werden.

Panhans-Holding

Weiter Zittern heißt es um eine andere Fremdenverkehrseinrichtung: gegen die Panhans-Holding am Semmering hat die niederösterreichische Krankenkassa Konkursantrag eingebracht, bisher ist aber keine Verfahrensentscheidung da. Nach Darstellung aus Eigentümerkreisen soll damit vor allem auf die ukrainischen Geldgeber Druck gemacht werden.

Firma Wozabal

Für die meisten Mitarbeiter der insolventen oberösterreichischen Firma Wozabal kam kurz vor Weihnachten eine erleichternde Nachricht. Die Miettextilfirma ging an die Wiener Salesianer-Gruppe. Die meisten Standorte können bleiben. Einen neuen Anlauf für eine Zustimmung zum Sanierungsplan braucht indes die steirische Umwelttechnikfirma SFL, deren Sanierungsplan im Jänner nicht angenommen worden war.