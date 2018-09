Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl drängt seine SPÖ, ihren Kurs zu schärfen. Die "Partei der arbeitenden Menschen" müsse sie sein, doch bei der Annäherung an diese Zielgruppe gebe es Verbesserungspotenzial. Was ihm noch immer fehlt: ein klarer Kurs in Zuwanderungsfragen.

Als wir uns vor einem Jahr getroffen haben, haben Sie gesagt: Wer ein überzeugendes Konzept zur Zuwanderung vorlegen kann, gewinnt die Nationalratswahl. Gewonnen hat Sebastian Kurz, und die SPÖ sitzt in der Opposition. Zu Recht?

Es wäre für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ein großer Vorteil, wenn die SPÖ in der Regierung wäre, weil jetzt Maßnahmen auf ihre Kosten gesetzt werden. Die Spender der ÖVP bekommen Verbesserungen, und die Arbeitnehmer müssen bezahlen. Etwa beim Zwölf-Stunden-Tag oder der Abschaffung der Aktion 20.000. Dass das Thema Migration wichtig ist, sage ich seit Jahren, aber da wird man verunglimpft und als Rechter bezeichnet. In Wahrheit ist das keine Frage von links oder rechts, sondern eine Frage der Vernunft, ob es gut ist, einen uneingeschränkten Zuzug zu ermöglichen. Es kann nicht links sein, einen solchen zuzulassen. Das wäre das Ende des Sozialstaates. Es wird nur von manchen als links gebraucht - aus welchen Gründen auch immer. Das Jahr 2015 hat bei einigen Leuten zu einem Umdenken geführt.

Innerhalb der SPÖ ist dieses Umdenken noch immer umstritten. Wieso ist es so schwierig, zu einer klaren Linie zu kommen?

Ich bin froh darüber, dass Hans Peter Doskozil und Peter Kaiser ein Grundsatzpapier zur Migration machen. Es ist höchste Zeit, dass man das tut. Denn die SPÖ ist für mich die Partei der Arbeit und die Partei, die darauf schauen muss, dass es ein gutes Sozial-, Gesundheits-und Bildungssystem gibt. Das Alleinstellungsmerkmal der SPÖ ist, jene Leute zu vertreten - egal, ob kleine Arbeitgeber oder Arbeitnehmer -, die hart arbeiten. Da muss man sich in jene Menschen, die 1.500 Euro verdienen, hineindenken: Warum wählen die nicht die Sozialdemokratie? Da war das Thema Migration wahlentscheidend - nicht nur in Österreich, in ganz Europa hat die Sozialdemokratie damit ein Problem.

Darum die Anfangsfrage: Hat die SPÖ zu Recht verloren?

Man hätte relativ kurzfristig eine klare Linie im Bereich der Migration haben müssen, man hat aber immer wieder versucht, Argumente und theoretische Konzepte zu finden, wie man doch mit der Zuwanderung umgehen könnte. Der Bundeskanzler, Sebastian Kurz, hat hingegen in den letzten Jahren ständig Aussagen dazu getätigt, denen gar keine konkreten Handlungen gefolgt sind. Ich habe manchmal den Eindruck, der will das Migrationsproblem gar nicht lösen, damit man es am Köcheln halten und immer wieder damit punkten kann. Und vielleicht noch eine Wahl damit gewinnen, wann immer die ist. Insofern braucht die SPÖ da Klarheit: Dass man Kriegsflüchtlingen helfen soll, ist nicht das Thema. Da gibt es Konsens. Aber man muss alles daran setzen, damit die Leute nicht wie 2015 unkontrolliert zu uns kommen. Da muss man sagen: Das wollen die Menschen nicht.

Die SPÖ hat bei diesem Thema auf Liberalität und Abgrenzung von der FPÖ gesetzt.

Kurz hat inhaltlich genau das Gleiche verlangt wie Strache, nur hat er es weicher und freundlicher formuliert. Und schon hat er in den Umfragen zehn Prozent dazugewonnen. Wer geglaubt hat, durch den Wechsel der Person an der Spitze und ein neues Thema kann man nicht so viel gewinnen, hat sich geirrt. Die SPÖ hingegen hat gesagt, man darf das Thema nicht besetzen, weil das hilft der FPÖ. Kurz hat das Thema von Strache besetzt und hat die Wahl gewonnen.

Damit sitzen nun zwei Parteien auf dem Thema Zuwanderung. Ist da noch Platz für die SPÖ?

Für die SPÖ gibt es ja noch viel wichtigere Themen: Unser Alleinstellungsmerkmal muss sein, dass wir die Partei für die arbeitenden Menschen sind. Die ÖVP ist für ihre Spender da, die FPÖ wird von arbeitenden Menschen aus Protest gewählt. Genau bei denen wird nun gespart. Die SPÖ muss das in den Vordergrund stellen und kritisieren, dass nun beim AMS gespart wird. Betriebe suchen händeringend Facharbeiter, man könnte Arbeitslose dazu ausbilden -das wäre die Aufgabe der Regierung. Aber sie macht das Gegenteil und nimmt dem AMS Geld weg. Das sind die Themen, die für die Sozialdemokratie wichtig sind.

Und damit wollen Sie die Protestwähler von der FPÖ wieder zurückholen?

Es wird der Zeitpunkt kommen, da die FPÖ die Politik der ÖVP nicht mehr mittragen kann. Was sagt die FPÖ einem Maurer, der ab September zwölf Stunden, oder einer Verkäuferin, die wegen dieser neuen Regelung am Sonntag arbeiten muss? Denn das wird das Nächste sein: Aufgrund des neuen Gesetzes können Einkaufszentren an einigen Sonntagen offen halten. Die FPÖ wird merken, dass diese Leute sie nicht mehr wählen werden.

Ist die SPÖ bei diesen Leuten bereits präsent genug?

Na ja, wie lange gibt es diese Regierung jetzt?

Ein Dreivierteljahr.

Das ist ein permanenter Prozess. Da gibt es sicher gute Initiativen der Gewerkschaft, gute Initiativen der SPÖ. Aber es ist ein permanenter Prozess.

Sie regieren im Burgenland ja mit der FPÖ. Merken Sie schon Unruhe bei Ihrem Koalitionspartner wegen der Politik der Bundes-FPÖ?

Wir reden wenig über die Bundespolitik. Denn die Politik im Land floriert hervorragend: Wir haben im Schnitt in den letzten fünf Jahren das höchste Wirtschaftswachstum, steigende Tourismuszahlen, sind im Bildungsbereich ganz vorne, haben die höchste Maturantenquote und, gemessen am Schüleranteil, die wenigsten Fünfer bei der Zentralmatura. Ich hätte mich bei der Wahl 2015 nicht getraut, zu sagen, dass wir bis 2020 110.000 Beschäftigte im Land haben werden. Was übrigens auch an der guten Sozialpartnerschaft liegt. Ich habe gestern sowohl den Präsidenten der Arbeiterkammer als auch jenen der Wirtschaftskammer getroffen. Darauf lege ich großen Wert.

Auf Bundesebene scheint die Sozialpartnerschaft zurzeit eher angezählt.

Das ist der Weg, den die Bundesregierung geht, die offensichtlich nicht mit den Sozialpartnern redet, aber auch nicht viel mit den Landeshauptleuten. Sie will Diskussionen möglichst unterbinden. Das ist nicht mein Zugang.

Die Landeshauptleute gingen zuletzt öfter auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung, auch jene der ÖVP, die anfangs auf Kurz-Kurs waren.

Kurz hat die Wahl mit seiner Themensetzung gewonnen; und da hat man natürlich einen Bonus, das ist nachvollziehbar. Aber man muss sehr aufpassen, dass dieser Bonus nicht dazu genützt wird, um in wichtigen Zukunftsbereichen Rückschritte zu machen. Ich meine da unter anderem den Bildungsbereich. Wir nehmen im Burgenland sehr viel Geld in die Hand, um im Kindergarten die höchste Betreuungsquote bei den Drei-bis Fünfjährigen zu haben, die zweitbeste bei den unter Dreijährigen und bei den ganztägigen Schulformen -und genau dort gibt es nun Rückschritte durch die Bundesregierung. Auch im Bereich der Schulautonomie: Deutschklassen werden von oben verordnet. Das halte ich für einen Unsinn, weil Direktoren und Lehrer viel besser wissen, wie viele Stunden ein Kind in einer Deutschklasse braucht. Das kann nicht der Minister festlegen. Mir fehlt auch wissenschaftliche Begleitung - obwohl der Herr Minister ja Wissenschaftler ist. Ich hätte gerne eine Antwort darauf, warum die Südtiroler Kinder beim PISA-Test besser abschneiden als die Nordtiroler. Da müsste man doch sagen, das untersuchen wir wissenschaftlich.

Die Südtiroler haben eine gemeinsame Schule der Zehn-bis 14-Jährigen.

Zum Beispiel. Da brauche ich nicht die ideologischen Scheuklappen: das ist links, das ist rechts. Das hat schon im Migrationsbereich nicht gepasst, und im Bildungsbereich passt es auch nicht. Warum testen wir das nicht wissenschaftlich ab? Warum schaffen wir nicht die Möglichkeit von Modellregionen, wenn die Südtiroler damit bessere Ergebnisse erzielen? Faßmann ist Universitätsprofessor. Aber er arbeitet nicht wissenschaftlich.

Im Regierungsprogramm gibt es eine Festlegung gegen die gemeinsame Schule.

Das ist ideologisch getrieben, und genau das ist der falsche Weg im Bildungsbereich: Ideologie in den Vordergrund zu stellen. Es sollen die Kinder und die Bildungsergebnisse im Vordergrund stehen. Wenn wir sehr viel Geld in den Bildungsbereich investieren, muss das Ergebnis bei internationalen Tests ein möglichst gutes sein. Was bis jetzt gemacht wurde, ist ja keine Bildungsreform, sondern eine Verwaltungsreform. Bei einer echten Reform sollte die Schulautonomie im Vordergrund stehen, wo die Lehrer und Direktoren Entscheidungen vor Ort treffen und auf Individualisierung setzen: die Guten zu fordern, Schwächere zu fördern und auch im Bereich der Migration individuell auf Hotspots zu reagieren. Das wird aber derzeit nicht ausgebaut, sondern reduziert. Auch für ganztägige Schulformen muss es mehr Geld geben, dass die ausgebaut werden können.

Die sind aber auch ein ideologischer Streitfall.

Das ist ja schon wieder so ein Widerspruch in der Politik der Bundesregierung. Wir sollen zwölf Stunden arbeiten. Für eine Pendlerin, die aus Oberwart nach Wien fährt, dauert ein Arbeitstag so 16 Stunden. Und jetzt erklärt mir jemand, wie die Betreuung in diesen 16 Stunden ausschauen soll, wenn bei Kindergärten und ganztägiger Betreuung gespart wird. Solche Probleme kann man nur vor Ort lösen, nicht im Ministerium am Minoritenplatz.

Erwarten Sie, dass nach einer Verwaltungsreform, die die Regierung ja auch anstrebt, mehr zentral geregelt werden soll?

Ich halte das für einen Fehler. Es ist nicht bewiesen, dass durch Zentralisierung etwas besser wird. Wieder so ein Widerspruch: Die Regierung spricht gerne von Subsidiarität in der EU, aber in Österreich sollen nicht die Regionen entscheiden. Lauter Widersprüche, die übertüncht werden.

Versteht die Regierung das Marketinghandwerk besser als ihre Vorgänger?

Wir sind hier auf einem Weingut. Wenn der Herr Allacher nur vom Marketing leben würde und nicht so guten Wein hätte, würde das auf Dauer nicht gut gehen. Die Leute würden erkennen: schöne Etiketten, aber der Inhalt -na ja. Ähnlich sehe ich das beim Herrn Bundeskanzler: Der hat hervorragendes Marketing und Strategien, aber es passiert inhaltlich nichts. Wie bei der Integration: Da redet er seit Jahren, etwa über eine Aufteilung von Flüchtlingen, aber setzt nichts um. Jetzt hat er den EU-Vorsitz und wird wahrscheinlich wieder nichts machen. Außer am Ende des Jahres ein Konzept präsentieren, das aus den Aussagen der letzten Jahre besteht.

Trotzdem liegt die ÖVP in den Umfragen konstant voran, und nur die Großspender und die Wirtschaft ergeben keine 32 Prozent Wähleranteil. Die SPÖ tritt auf der Stelle.

Man muss sich reindenken in die Leute, die 1.500 Euro netto verdienen. Die haben den Eindruck, dass sie viel leisten müssen und keinen Reallohnzuwachs haben. Ich denke, das wird ein spannender Herbst, was die Gehaltserhöhungen anlangt. Ich finde es notwendig, dass die arbeitenden Menschen eine kräftige Gehaltserhöhung bekommen. Und da bin ich wieder bei meinem roten Faden. Für die muss die SPÖ da sein. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal.

Spiegelt sich das im neuen Parteiprogramm ausreichend wider?

Das Parteiprogramm ist schon okay, da steckt viel Arbeit drin. Aber ich muss das Ganze leben. Und zwar authentisch leben, darauf hinweisen, wo das Herz der Sozialdemokratie ist. Und da habe ich den Eindruck, dass da schon noch Potenzial nach oben ist.

Die SPÖ hat das Sommerloch mit der Debatte gefüllt, ob der Klimaschutz im Parteiprogramm stehen soll.

Dass man andere Themen mitbehandeln kann wie Bildung, Migration oder den Klimaschutz, ist ja klar, aber das Gen der SPÖ ist, für die arbeitenden Menschen da zu sein.

Früher war die SPÖ bei internen Debatten disziplinierter, oder?

Auch da gibt es Potenzial nach oben.

Im neuen SPÖ-Programm findet sich ein verstärktes Mitbestimmungsrecht für Parteimitglieder. Darüber sind die Grünen ja gestolpert. Ist das klug?

Ich halte ein Mitspracherecht für gut. Die SPÖ wird nicht die großen Spenden von Firmen für ihren Wahlkampf bekommen, also braucht sie die Mitglieder. Das heißt, sie mitreden zu lassen. Man kann darüber reden, ob sie wirklich über Koalitionsverträge abstimmen müssen, weil man da unter Umständen rasch Entscheidungen treffen muss, weil sich der Verhandlungspartner sonst mit einer anderen Partei einigt.

Sollen sie über den Parteichef oder Spitzenkandidaten abstimmen?

Man sollte damit beginnen, dass die Mitglieder größere Mitsprache bei den Abgeordneten haben und man da etwa zwei Drittel in einem Vorwahlsystem bestimmen lässt.

Apropos Spitzenkandidat: Es gibt das Gerücht, Christian Kern könnte Spitzenkandidat für die EU-Wahl werden.

Ich finde, dass Christian Kern gute Oppositionspolitik macht, dass er für die Sozialdemokratie wichtig ist und dass er der einzige Kandidat beim Bundesparteitag im Herbst sein sollte. Alles andere ist schlussendlich seine Entscheidung.

Aber für eine Rückkehr ins Kanzleramt braucht er einen langen Atem. Für ÖVP und FPÖ ist eine Zusammenarbeit auf zehn Jahre offenbar in Stein gemeißelt.

In der Bundespolitik halte ich wenige Dinge für in Stein gemeißelt. Da zerbricht eher der Stein. Ich habe in 32 Jahren Politik gelernt, dass sich Dinge schnell verändern. Schon die Prognose zu stellen, was in einem Jahr ist, ist schwierig.

Können Sie zumindest prognostizieren, ob wir in einem Jahr mit einem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hier sitzen?

In der Politik hat der Spruch "in Stein gemeißelt" keine große Glaubwürdigkeit. (Lacht.)

Interessant. Es wird ja immer wieder spekuliert, ob er nicht doch in die Bundes- SPÖ wechselt.

Jeder in der Politik muss schauen, dass einer einen möglichst guten Nachfolger hat. Doskozil wird am 8. September beim Parteitag der SPÖ Burgenland der einzige Kandidat für den Parteivorsitz sein. Anfang 2019 werden wir dann gemeinsam verkünden, wie es weitergeht.

Aber auch da ist nichts in Stein gemeißelt?

Es gibt einen klaren gemeinsamen Fahrplan, den werden wir einhalten.

Haben Sie noch immer das Ziel, mit 70 den New-York- Marathon zu laufen?

Das könnte noch ein Ziel sein. (Pause.) Ist aber auch nicht in Stein gemeißelt.

Das Interview ist ursprünglich in der Printausgabe von News (Nr. 34/2018) erschienen!