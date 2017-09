Zweitwohnsitzer in Niederösterreich müssen ihr Wahlrecht bei Landtagswahlen begründen. Die Grünen schlagen Alarm.

In Niederösterreich endet morgen die Frist, innerhalb derer Zweitwohnsitzer ihr Wahlrecht bei Landtagswahlen begründen können. Die Grünen schlagen nun Alarm, weil die Entscheidung, wer künftig wählen darf oder nicht, allein bei den Bürgermeistern liegt. Sie erwarten daher Wahlanfechtungen bei der Landtagswahl 2018.

Die Vorgeschichte: Der niederösterreichische Landtag hat die neue Regelung für Zweitwohnsitzer am 22. Juni beschlossen. Im Sommer erhielten die betroffenen rund 120.000 Wählerinnen und Wähler Post von ihren Zweitwohnsitzgemeinden. Inhalt: Ein Formular, in dem sie neben ihrem Hauptwohnsitz und Beruf angeben sollen, ob es wirtschaftliche, berufliche oder gesellschaftliche Gründe gibt, wegen derer sie in der Wählerevidenz bleiben wollen. Nur etwa die Hälfte dieser Fragebögen wurde bisher retourniert, weswegen „inoffiziell“ eine Verlängerung der Abgabefrist bis 13. 10. beschlossen wurde.

"ÖVP öffnet die Büchse für Willkür"

„Statt Klarheit und Rechtssicherheit für bevorstehende Wahlen zu schaffen, öffnet die ÖVP die Büchse für Willkür. Eine Wahlanfechtung hat damit große Chancen“, so Helga Krismer. „Statt der Wahlbehörde exekutieren nun die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister selbst das Gesetz. Pikant dabei: von 573 stellt 434 die ÖVP.“

Und die Bürgermeister entscheiden unterschiedlich. In Neunkirchen etwa werden jene Menschen, die das Formular bisher nicht zurückgesendet haben, laut Grünen, nicht automatisch aus der Wählerevidenz gelöscht. In Eichgraben handhabt Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch die Sache anders: „Wer bis 13. Oktober nicht rückmeldet, wird automatisch aus der Wählerevidenz gestrichen“, sagt er. Alle eingegangen Antworten werde man sich „dann anschauen“: Wer glaubwürdig vermittelt, an Gemeinde und Wahlrecht interessiert zu sein, habe gute Chancen.



„Das Risiko einer Wahlanfechtung steigt damit erheblich“

Wenn in Gemeinden unterschiedlich entschieden wird, ob Zweitwohnsitzer, die ihr Formular nicht zurückgesendet haben, aus der Wählerliste gestrichen werden, wäre das „rechtswidrig“, sagt der Verfassungsrechtler Heinz Mayer. „Das Risiko einer Wahlanfechtung steigt damit erheblich.“ Grundsätzlich hält er die Durchforstung der Wählerevidenz allerdings für sinnvoll. „Damit wird Missbrauch, dass sich jemand in einer Gemeinde meldet, nur um zu wählen, dort aber nie ist, verhindert.“