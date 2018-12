Drei Tage nach dem Fund einer Babyleiche in einem Gebüsch in Tallesbrunn im Bezirk Gänserndorf ist die Mutter des Säuglings jetzt wieder auf freiem Fuß. Gegen die 18-Jährige wird zwar weiterhin wegen Mordverdachts ermittelt. In Untersuchungshaft muss die junge Frau aber nicht.