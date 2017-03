Ende Februar erlaubte NÖ temporär die Tötung von Fischottern. 40 Tiere der geschützten Art dürfen bis Sommer 2018 "entnommen" werden. Als Grund gibt das Land einen Rückgang des Fischbestandes an.

Wer die Tötung fordert

Landesfischereiverband und Teichwirteverband hatten ursprünglich eine Tötung von bis zu 84 Fischottern gefordert. "Es geht um die Herstellung des ökologischen, natürlichen Gleichgewichts", erklärte Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) . "Die Fischotter-Population hat sich in den vergangenen Jahren in Niederösterreich sehr gut entwickelt", erläuterte Martin Tschulik, Leiter der Abteilung Naturschutz des Landes. Derzeit liege der Bestand im Bundesland bei 600 bis 800 Individuen. Die wachsende Anzahl der Fischotter wirke sich negativ auf den Bestand von Tieren wie Bachforelle und Waldviertler Karpfen aus. "Artenschutz gilt nicht nur für eine Tierart", betonte Pernkopf in St. Pölten. Es gehe auch um den Schutz von anderen geschützten Arten.

Das sagen die Tierschutzverbände

Die Ursachen des Fischrückgangs seien vielfältig, der Fischotter könne nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden, erklärte Margit Gross vom Naturschutzbund NÖ. Als weitere Gründe gelten demnach unökologische Fischbesatzmaßnahmen, Kraftwerksbauten, Hochwasserschutzmaßnahmen, klimawandelbedingter Temperaturanstieg, Anstieg von Fischkrankheiten und Gewässerverschmutzung.

"Aus Tierschutzsicht ist der Abschuss der Fischotter höchst problematisch", hielt Indra Kley von Vier Pfoten fest. "Paarungen können beim Otter das ganze Jahr über erfolgen, das heißt, dass zu jeder Zeit Jungtiere da sein können. Wird nun eine säugende Fischotter-Mutter 'entnommen', kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie nicht mehr zu ihren Jungen zurückkehrt. Die Jungtiere würden in diesem Fall elendig in ihrem Nest verenden", sagte Kley weiter.

Aus WWF-Sicht kann die Wiederkehr des Fischotters als großer Naturschutzerfolg gewertet werden. Noch würden die flinken Schwimmer besonderen Schutz durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU genießen. "Nur dank des strengen Schutzes konnte sich der Fischotter in den letzten Jahrzehnten selbst wieder verbreiten und erholt sich auch in Österreich gerade", erläuterte Pichler. Neben Oberösterreich, dem Burgenland, Steiermark und Kärnten sind auch in Niederösterreich wieder teilweise tragfähige Bestände vorhanden. Noch sei der Westen Österreichs aber nicht wiederbesiedelt und Fischotter stehe dort nach wie vor auf der Roten Liste.

Dass 40 geschützte Fischotter zum Abschuss freigeben werden, sei nur durch eine Ausnahmegenehmigung möglich, die Pernkopf "zugunsten von Hobbyfischern und Teichwirten erlassen hat", kritisierten WWF und Vier Pfoten. Der Landesrat "positioniert sich damit klar gegen den Artenschutz und den Tierschutz", betonte Christian Pichler vom WWF.

Man sollte "nochmals alle Möglichkeiten prüfen, bevor 40 Fischotter umsonst sterben müssen", verlangten WWF und Naturschutzbund in einer Aussendung. "Sollte das Land trotzdem an seinem Vorhaben festhalten, plädieren wir dafür, Fischotter in Gebiete umzusiedeln, in denen es noch genügend ungenützte geeignete Gewässerabschnitte gibt", forderten Christian Pichler vom WWF und Margit Gross vom Naturschutzbund NÖ. Außerdem müsse "eine seriöse Studie erstellt werden, die die tatsächlichen Ursachen für den Zusammenbruch der heimischen Wildfischbestände untersucht", hieß es in der Aussendung.

Wie die Otter getötet werden sollen

Die Eingriffe sollen in besonders betroffenen Regionen erfolgen. Landesfischerei- und Teichwirteverband sollen die "Entnahmen" durchführen, erlaubt sind diese nur außerhalb von Naturschutzgebieten. Die Fischotter-Population werde insgesamt nicht kleiner werden, so Tschulik, der von einer "Nettoreproduktionsrate" von 70 bis 100 Tieren pro Jahr sprach. "Die Lösung erscheint uns angemessen", sagte der NÖ Umweltanwalt Thomas Hansmann, für die Ausnahmebewilligung spreche der Schutz anderer gefährdeter Arten.

Außerdem wird die finanzielle Unterstützung der Prävention von Schäden erhöht. Die Förderung für Zäune soll nun von 3.000 auf maximal 5.000 Euro angehoben werden, für Elektrozäune steigt der Zuschuss von 750 auf höchstens 1.000 Euro. 40 Prozent der Waldviertler Teiche seien bereits eingezäunt, sagte der Leiter der Naturschutz-Abteilung. Außerdem soll die Beihilfe des Landes bei Schäden durch sogenannten Ausfraß erhöht werden.

Weiterführende Links

Petition von Natur- und Tierschutzorganisationen unter www.wwf.at/fischotter-petition.