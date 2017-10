Nach dem Rücktritt der niederländischen Verteidigungsministerin Jeanine Hennis-Plasschaert ist ihr Parteikollege Klaas Dijkhoff zum Nachfolger ernannt worden. Das teilte die Regierung am Mittwoch in Den Haag mit. Dijkhoff war bisher Staatssekretär im Justizministerium. Er wird voraussichtlich nur wenige Wochen Verteidigungsminister bleiben.

Nach der Parlamentswahl im März soll die neue Koalitionsregierung Ende Oktober stehen. Die bisherige rechtsliberale Ministerin war am Vorabend zurückgetreten und hatte damit die Verantwortung für den Tod von zwei Soldaten in Mali 2016 übernommen. Bei einer Übung der niederländischen Militäreinheit in Mali waren Granaten explodiert und zwei Soldaten getötet sowie einer schwer verletzt worden.

Eine Untersuchungskommission hatte das Ministerium für den Unfall verantwortlich gemacht. Die Munition war nach dem Urteil der Experten schadhaft, nicht geprüft und nicht sachgemäß gelagert worden.