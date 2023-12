Niederlage gegen West Ham vertieft Krise bei Man United

Manchester United ist vor Weihnachten noch tiefer in eine sportliche Krise gerutscht. Der englische Fußball-Rekordmeister verlor am Samstag in der Premier League 0:2 bei West Ham United und blieb somit im Tabellen-Mittelfeld stecken. Es war bereits das vierte Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg und ohne eigenes Tor.

Jarrod Bowen schoss die "Hammers" in der 72. Minute in Führung, als er einen Abpraller im Netz unterbrachte. Mohammed Kudus entschied die Partie sechs Minuten später per Flachschuss nach einem Ballverlust im Spielaufbau bei Manchester. Offensiv brachten die "Red Devils" nichts mehr zustande.