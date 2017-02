Die niederländische Königsfamilie wird auch in diesem Jahr ihren Winterurlaub im Vorarlberger Nobelskiort Lech am Arlberg verbringen. Bereits seit 1959 halten die Oranjes der Wintersportgemeinde die Treue. Der inzwischen ebenso traditionelle Fototermin ist für diesen Montag angesetzt. Danach will die Familie ihre Ferien unbehelligt von Reportern und Fotografen verbringen.

THEMEN:

Das Interesse am alljährlichen Fototermin ist auch in diesem Jahr wieder groß. Rund 40 Fotojournalisten haben sich für den 27. Februar akkreditiert, informierte Fabienne Kienreich von Lech Zürs Tourismus auf APA-Anfrage. Beim Fotoshooting werden neben König Willem-Alexander und seiner Gattin Maxima auch die drei Töchter Catharina-Amalia, Alexia und Ariane in die Kameras lachen.

Ob weitere royale Familienmitglieder ihre freien Tage in Lech verbringen werden, war vorerst nicht bekannt. Fehlen könnte heuer damit auch Königsmutter Beatrix auf den Fotos. Allerdings war die 79-Jährige im vergangenen Jahr ebenfalls nicht für den Fototermin angekündigt, dann aber überraschend gemeinsam mit Prinz Constantijn, Prinzessin Laurentien und deren drei Kindern erschienen.

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK Die niederländische Königsfamilie beim Fototermin im letzten Jahr

Erst wenige Tage vor der Ankunft der Oranjes hat sich am 17. Februar zum fünften Mal der schwere Lawinenunfall von Prinz Friso gejährt. Friso geriet am 17. Februar 2012 im freien Skigelände von Lech am Arlberg bei großer Lawinengefahr unter ein Schneebrett. Seine Rettung aus den Schneemassen dauerte 20 Minuten, anschließend musste er 50 Minuten lang reanimiert werden. Der Sauerstoffmangel führte zu massiven Gehirnschäden, Friso lag knapp 18 Monate im Koma. Im August 2013 starb der Sohn von Prinzessin Beatrix schließlich im Alter von 44 Jahren in einer Londoner Spezialklinik, ohne zuvor das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Wie seit jeher wird die holländische Königsfamilie im Hotel "Post" logieren. Üblicherweise verweilen sie dort bis zu zwei Wochen.