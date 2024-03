Niederländische Königin Maxima am Flughafen Bozen gesichtet

Die niederländische Königin Maxima ist am Montag am Flughafen Bozen in Südtirol gesichtet worden. Die 51-Jährige soll Medienberichten zufolge das Wochenende in einem Südtiroler Tal verbracht haben. Der Grund für ihren Aufenthalt war indes nicht bekannt.

Die Frau von König Willem-Alexander soll in Begleitung eines Bodyguards Montagvormittag in einen Privatjet gestiegen sein, berichtete das Online-Portal "stol.it". Erst im September war am Flughafen der autonomen Provinz hoher Besuch gelandet: Hollywoodstar Brad Pitt urlaubte in Südtirol und landete ebenfalls mit seinem Jet in Bozen.