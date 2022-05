Niederländerin Vetter gewinnt Götzis-Siebenkampf

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Anouk Vetter hat am Sonntag den Siebenkampf beim Mehrkampfmeeting in der Leichtathletik in Götzis gewonnen. Die Niederländerin erreichte mit 6.693 Punkten neuen nationalen Rekord und Jahresweltbestleistung. Zweite wurde die Polin Adrianna Sulek (6.429), Dritte die Deutsche Vanessa Grimm (6.323). Platz 16 und neue persönliche Bestleistung von 5.847 sicherte sich Österreichs Nachwuchshoffung Chiara-Belinda Schuler.

"Dieser Sieg ist sehr speziell für mich, auch der Landesrekord. Ich war mir nicht sicher, dass ich am zweiten Tag antreten kann, weil ich mich im Hochsprung ein bisschen angeschlagen habe. Die Stimmung war wunderbar, die Fans haben mir Kraft gegeben", sagte Vetter im ORF. Die zweimalige Götzis-Gewinnerin Katarina Johnson-Thompson aus Großbritannien kam über Platz sieben nicht hinaus (6.174).