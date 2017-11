Dem Glimmstängel den Kampf ansagen - Wie schwierig ist es, mit dem Rauchen aufzuhören? Unsere Redakteurin Alexa Lutteri macht den Selbstversuch.

Mit dem Rauchen aufzuhören ist mühsam. So lautet zumindest die weit verbreitete Annahme. Ob es wirklich so schwer ist, wie sich ein Nikotinentzug auswirkt und welche Veränderungen spürbar sind, hat unsere Redakteurin Alexa Lutteri im Selbstversuch getestet. Wie es ihr dabei ergeht, beschreibt sie in ihrem "Nichtrauchertagebuch".

Alexa ist 27 Jahre alt und hat bis vor kurzem an normalen Tagen etwa 5 Zigaretten geraucht. Beim Ausgehen, waren es schnell doppelt so viele. Das Rauchen hatte für sie immer soziale Gründe. Gesellschaft und Genuss, Auszeit, Freiheit und ja, schon irgendwie auch Coolness. Besonders am Abend bei einem Bier mit Freunden kann sie sich immer noch kaum vorstellen, nicht zu rauchen.

24.11.2017 - Tag 1

» Schwierig ist es natürlich immer «

Ich habe jetzt beim Rauchertelefon angerufen und mich ein bisschen beraten lassen. Sie sind der Meinung, dass ich das schaffen kann, auch nachdem ich so wenig geraucht habe – aber man soll sich vorbereiten, wie auf eine Bergtour. Ich habe mir also Nüsse und ein bisschen Schokolade gekauft und versuche mich heute zusammenzureißen und einfach so nicht mehr zu rauchen. Schwierig ist es natürlich immer, weil man zu allererst Gründe zusammentragen muss, beziehungsweise sein inneres Ich davon überzeugen muss, dass man aufhören will.

25.11.2017 - Tag 2 PDM-Methode

Ich habe mir nun doch zusätzliche Unterstützung geholt und war bei einem Seminar das sich PDM-Methode nennt. Mit tiefenpsychologischen Methoden wie Meditation und einem ätherischen Öl wird versucht die Nikotinsucht bzw. das Verlangen aus dem Verstand zu verbannen. Ich bin total k.o. und will nur mehr ins Bett, rauchen will ich zumindest einmal nicht – vielleicht auch deshalb, weil wir beim Seminar alle 50 Minuten rauchen mussten.

26.11.2017 - Tag 3 Ein starker Wille

Es gibt zwar einige Rauchentwöhnungsprogramme, die damit werben, dass man gar nicht wollen muss, aber nachdem ich so einen Kurs belegt habe, kann ich sagen: Man muss in der Zeit danach auf jeden Fall wollen!

27.11.2017 - Tag 4

» Die psychische Abhängigkeit ist natürlich immer schlimmer «

Heute ist Tag 4 meines Nichtraucherdaseins und körperlich sollte ich nicht mehr abhängig sein. Die psychische Abhängigkeit ist natürlich immer schlimmer, die Gewohnheit, vielleicht auch die Unsicherheit. Ich denke immer noch daran – beim Kaffeetrinken, nach dem Essen und besonders am Abend.

28.11.2017 - Tag 5 Keine Party ohne Zigaretten?

Ich bin mir lustigerweise noch immer nicht sicher, ob das Nichtrauchen wirklich was für mich ist. Da ich Angst habe, es nicht durchzuhalten, wenn ich was trinke, bin ich in den letzten Tagen kaum ausgegangen. Also meine sozialen Kontakte leiden ein kleines Bisschen darunter, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt in ein rauchiges Lokal gehen würde, würde ich ziemlich sicher wieder damit anfangen.

29.11.2017 - Tag 6 Nach der Arbeit noch im Fitnessstudio

Ich kann es selber kaum glauben, aber ich war heute noch vor der Arbeit im Fitnessstudio! Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einmal abends gerne hingehe, also ist das wirklich eine Besonderheit! Ich fühle mich echt fit und ich kann zwar nicht mit Sicherheit sagen, dass es am Nichtrauchen liegt, aber jedenfalls geht’s mir gut. Ich denke zwar vor allem bei bestimmten Tätigkeiten noch immer dran, aber ich versuche dann meistens durchzuatmen und mich irgendwie anders zu beschäftigen. Langeweile, das kann ich schon mal festhalten, ist ganz schlecht, um mit dem Rauchen aufzuhören.

30.11.2017 - Tag 7

» Es hat mich richtig geekelt «

Ich war jetzt gerade beim Kaffeetrinken mit einer Freundin – im Nichtraucherbereich und bin dann durch den Raucherbereich gegangen, um auf die Toilette zu gehen. Ich muss sagen, es hat mich richtig geekelt – das hat so gestunken! Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich zur richtigen Antiraucherin werde, ganz unentspannt und unsympathisch.