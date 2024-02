28 NGOs fordern EU-Behörden zur Ablehnung von Pur-Abos auf

noyb und 27 weitere NGOs haben sich zusammengeschlossen, um Geschäftemacherei mit dem Grundrecht auf Datenschutz zu bekämpfen. Konkret geht es um das "Pay or Okay"-System, das die Facebook-Mutter Meta im vergangenen November eingeführt hat. Seitdem müssen Nutzerinnen und Nutzer entweder für ein Pur-Abo von 251,88 € pro Jahr bezahlen oder dem Tracking zustimmen und damit ihre persönlichen Daten für Werbung und viele andere Zwecke zur Verfügung stellen.

Wie die NGOs am Freitag mitteilten, soll der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) in Kürze eine wichtige Stellungnahme abgeben, die entscheiden würde, ob Europäerinnen und Europäer in Zukunft ihr Recht auf Privatsphäre ohne zusätzliche Kosten wahren können. Die Datenschutzbehörden von Norwegen, Hamburg und den Niederlanden haben den EDSA um eine Stellungnahme gebeten. Sollte "Pay or Okay" legitimiert werden, könnten unzählige Tech-Unternehmen dem Beispiel von Meta folgen, so das vom Datenschutzaktivisten Max Schrems gegründete Europäisches Zentrum für digitale Rechte noyb. Laut der NGO würde dies ein Ende der freien Einwilligung im Internet bedeuten. Deswegen hat sich noyb mit 27 weiteren NGOs und Verbraucherschutzorganisationen zusammengeschlossen und den EDSA und die nationalen Behörden in einem offenen Brief aufgefordert, das Grundrecht auf Datenschutz zu wahren.

Im Juli 2023 erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) Metas Umgang mit Nutzerinnen- und Nutzerdaten für illegal. Der Tech-Gigant reagierte kurz darauf mit der Einführung eines "Pay or Okay"-Systems, indem sich Nutzerinnen und Nutzer zwischen einem Abo und Tracking entscheiden müssten. Somit umgehe zwar Meta die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), aber vielen Personen, die Metas Dienste nutzen, bleibe keine Wahl und sie stimmen meist dem Tracking zu, wenn sie mit der Gebühr konfrontiert sind, so die österreichische NGO noyb in einer Aussendung.

Diesen Effekt bestätigen auch Studien: "Der Geschäftsführer des "Pay or Okay"-Anbieters contentpass hat zum Beispiel erklärt, dass 99,9 % dem Tracking zustimmen, sobald sie mit einer Gebühr von 1,99 € konfrontiert sind. Gleichzeitig legen objektive Umfragen nahe, dass eigentlich nur drei bis zehn Prozent der Userinnen und User wollen, dass ihre persönlichen Daten für personalisierte Werbung verwendet werden."

"Das EU-Recht schreibt vor, dass Nutzerinnen und Nutzer eine 'freie und echte Wahl' haben müssen, ob sie dem Tracking für personalisierte Werbung zustimmen. In Wirklichkeit werden sie aber gezwungen, eine Gebühr für den Schutz ihres Grundrechts auf Privatsphäre zu bezahlen", kritisierte noyb-Vorstandsvorsitzender Schrems. Sollten mehr App-Anbieter das System übernehmen, wären Kundinnen und Kunden mit hohen Kosten konfrontiert, da eine durchschnittliche europäische Person rund 35 Apps auf dem Smartphone installiert hat.