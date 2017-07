Fußball-Star Neymar hat am Donnerstag nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Neuzugang Nelson Semedo wutentbrannt das Training des FC Barcelona in Miami verlassen. Im Internet kursiert ein Video, auf dem der Ausraster von Neymar zu sehen ist. Unmittelbar danach wurde erklärt, dass der 25-Jährige wegen "Transfergesprächen" nicht an einer Barcelona-Fan-Aktion in China teilnehmen werde.

Damit verdichten sich die Anzeichen, dass Neymar schon bald von "Barca" zum französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain wechseln könnte. Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen, dann würde die bisher höchste Summe für einen Sportler fällig werden. Es sind laut Klausel nämlich 222 Millionen Euro notwendig, um Neymar aus seinen bis Sommer 2021 laufenden Vertrag zu kaufen. Laut Medienberichten soll der Olympiasieger mit den Parisern bereits eine Einigung erzielt und ein Jahresgehalt von 30 Millionen ausgehandelt haben.

Beim Training am Donnerstag gerieten Neymar und der portugiesische Verteidiger Semedo nach einem normalen Zweikampf aneinander. Wie auf einem Video zu sehen ist, behielt Semedo nach dem ersten Handgemenge kühlen Kopf und entfernte sich von seinem Widersacher. Neymar wollte aber keinen Frieden geben und konnte von Sergio Busquets und anderen Kollegen nur mit Mühe zurückgehalten werden.

Nach dem Zwischenfall warf der Südamerikaner sein Überzieh-Leiberl auf den Boden, schoss einen Ball wütend gegen die Bandenwerbung und verließ den Trainingsplatz der Barry University. Trainer Ernesto Valverde sah die Auseinandersetzung, schritt aber nicht ein. Vom Club gab es zunächst keinen Kommentar zu dem Zwischenfall.