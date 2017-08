Brasiliens Superstar Neymar bestreitet am Sonntagabend (21.00 Uhr MESZ) beim Meisterschaftsspiel in Guingamp sein Debüt für Paris Saint-Germain. Der französische Fußball-Verband (FFF) bestätigte am Freitag, dass das noch fehlende internationale Transferzertifikat für die Rechtsgültigkeit des Kontrakts von Neymar mittlerweile aus Spanien eingetroffen sei.

"Neymars Vertrag wird am Nachmittag homologiert, er kann somit am Sonntag spielen", teilte die französische Profiliga (LFP) mit. Der 25-Jährige war in der Vorwoche für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zum französischen Vizemeister gewechselt. Neymar unterschrieb einen Fünfjahresvertrag in Paris.