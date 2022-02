Der Klatsch des Tages

Romantische Liebeserklärung an Megan Fox

Der US-Musiker und Schauspieler Colson Baker hat seiner Verlobten Megan Fox auf der Berlinale eine Liebeserklärung gemacht. "Es gibt einen echten Kristall in meinem Leben und der steht direkt neben mir", meinte der als Machine Gun Kelly bekannte 31-jährige Rapper am Sonntagabend nach der Premiere seines Films "Taurus". An seiner Seite stand die 35-jährige Schauspielerin, die er die meiste Zeit im Arm hielt.

© Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia

Baker spielt in dem Film einen selbstzerstörerischen Rapper, der einen Kristall bei sich trägt, an dessen Kraft er glaubt. In den rund 120 Minuten hat er immer wieder mit seinem Ruhm, Drogen und vor allem sich selbst zu kämpfen. Baker erschien zur Pressekonferenz und zum roten Teppich mit Zigarette. Der Rapper erzählte, wie nah der Film an realen Ereignissen aus seinem Leben sei. "Es ist manchmal hart anzuschauen", sagte auch Megan Fox nach der Filmpremiere. "All die persönlichen Geschichten sind beängstigend zutreffend. Diese Dinge sind passiert, genau diese Worte haben seinen Mund verlassen."

Weiter Wirbel um Kanye West

Kanye West hat erneut mit zahlreichen Veröffentlichungen bei Instagram für Aufregung gesorgt. Unter anderem teilte er am Sonntag mehrfach gegen den Komiker Pete Davidson aus, der sich in letzter Zeit häufig an der Seite von Kim Kardashian gezeigt hatte. Kardashian und West hatten 2014 geheiratet und haben vier gemeinsame Kinder, hatten aber im vergangenen Jahr ihre Trennung verkündet.

© imago images/NurPhoto

Seitdem hatte West mehrmals öffentlich betont, dass er lieber wieder mit Kardashian zusammen wäre - auch am Sonntag bei Instagram erneut. Zwischendurch löschte West auch Veröffentlichungen oder betonte, dass sein Profil nicht gehackt worden sei. Zahlreiche Fans kommentierten, dass sie sich Sorgen um den Musiker machten und schrieben unterstützende Kommentare.

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen hatte West immer wieder mit Veröffentlichungen bei Instagram für Wirbel gesorgt. So hatte er Pop-Sängerin Billie Eilish dazu aufgefordert, sich bei Rapper Travis Scott zu entschuldigen, weil sie diesen angeblich beleidigt haben soll. Eilish verteidigte sich und sagte, sie habe Scott nie beleidigt. West löschte seine Veröffentlichung wieder.

Halle Berry beklagt fehlende Anerkennung schwarzer Frauen im Film

20 Jahre nach dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin als erste schwarze Schauspielerin überhaupt ist Halle Berry erfreut und traurig zugleich über die Auszeichnung. Die 55-Jährige sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sie sei leider immer noch die einzige schwarze Frau, die den Oscar in dieser Kategorie gewonnen habe: "So sehr ich mich damals darüber gefreut habe, so sehr macht mich das heute traurig."

© imago images/ZUMA Wire

Die US-Schauspielerin hatte die Auszeichnung damals für ihre Rolle in dem Filmdrama "Monster's Ball" bekommen. "Es gibt viele schwarze Schauspielerinnen, die diese Auszeichnung längst verdient hätten", sagte Berry nun.

Sich selbst hält die Schauspielerin für eine "sehr starke Frau". Sie habe immer das Beste aus ihrem Schicksal gemacht. "Wenn man einen Vater hat, der - bevor er sich für immer aus dem Staub gemacht hat - des Öfteren im Alkoholrausch Mutter und Schwester verprügelte, wenn man als Schwarze mit einer weißen Mutter in der amerikanischen Provinz aufwächst, wenn man - seit man Teenager ist - vor allem Männer, die sich später als Charakterschweine entpuppen, magnetisch anzieht, dann ist das schlicht eine Frage des Überlebens."