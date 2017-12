Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Ed Sheeran braucht zu Weihnachten "Familie und gutes Bier"

Ed Sheeran braucht vor allem zwei Dinge für ein gelungenes Weihnachtsfest: "Meine Familie und gutes Bier", sagte er. Die Traditionen rund um das Fest möge er sehr. Er wünsche sich vor allem eine gesunde Familie: "Man kann sich Gesundheit nicht kaufen, also solange alle meine Lieben gesund sind, sind alle meine Wünsche erfüllt."

Bis zu den Feiertagen hat Sheeran noch einige Arbeit vor sich - vor allem Aufzeichnungen von Weihnachtsshows fürs Fernsehen. "Um einen Song zu singen, braucht man keine besondere Stimmung, aber ich besorge mir noch einen Weihnachtspulli."

Josh Homme trat Fotografin bei Konzert - Entschuldigung

Der Frontmann der Rockband Queens of the Stoneage Josh Homme hat bei einem Konzert einer Fotografin gegen den Kopf getreten. Homme entschuldigte sich am Sonntag (Ortszeit) bei der Fotografin Chelsea Lauren und sagte, er sei während des Auftritts so versunken gewesen, dass er gar nicht bemerkt habe, was er tue.

© APA/Herbert P. Oczeret

Videoaufnahmen zeigen, wie der 44-Jährige beim Auftritt mit seiner Band am Samstag in Los Angeles der Fotografin vor der Bühne einen Tritt gibt, während er wie im Rausch seine Gitarre bearbeitet. Lauren berichtete, sie habe die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht.

"Tätlichkeiten sind in keiner Form okay, was auch immer der Grund ist", schrieb sie im Onlinedienst Instagram. "Ich habe nur versucht, meinen Job zu machen." Lauren, die für die Fotoagentur Shutterstock arbeitet, mutmaßte, der Gitarrist könnte betrunken oder im Drogenrausch gewesen sein.

Homme betonte im Kurzbotschaftendienst Twitter, er würde bei einem Konzert "niemals absichtlich jemandem Verletzungen zufügen". Er hoffe, Lauren werde seine "aufrichtige Entschuldigung" akzeptieren.

Der Gründer von Queens of the Stone Age und Mitgründer der Band Eagles of Death Metal ist für seine raue Spielweise bekannt. Seine Äußerungen sorgten dennoch für scharfe Kritik in den sozialen Netzwerken. Einzelne Nutzer forderten Ermittlungen gegen Homme.

Justin Bieber & Co. ergriffen Partei für gepeinigten Schüler

Das Video eines wegen Mobbings in Tränen aufgelösten Buben aus dem US-Bundesstaat Tennessee hat Prominente Partei ergreifen lassen. "Du hast in mir einen Freund", schrieb Justin Bieber auf Instagram. "Schreib mir eine Nachricht und wir können chatten!!!"

You got a friend in me Lil bro! Hit me on dm and we can chat!!! Love you buddy!! Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am 10. Dez 2017 um 19:47 Uhr

Schauspieler Chris Evans twitterte: "Bleib stark, Keaton." Er lud den Buben zu einer Filmpremiere ein, genau wie Schauspielerin Hailee Steinfeld und Kollege Mark Ruffalo.

Eine Mutter namens Kimberly Jones hatte am Freitag auf Facebook geschrieben, dass sie gerade ihren Sohn Keaton von der Schule abgeholt habe, da dieser zu viel Angst habe, Mittagessen zu gehen. "Sie machen sich über meine Nase lustig. Sie nennen mich hässlich", sagt Keaton in dem herzzerreißenden Video. Andere Schüler hätten Milch über ihn geschüttet und ihn verspottet, weil er keine Freunde habe. "Warum mobben sie mich? Was soll das?", fragt der Schüler der Mittelstufe. "Wie kannst du Spaß daran haben, unschuldigen Leuten gemeine Dinge anzutun?" Das Video ist mittlerweile mehr als 20 Millionen Mal angeklickt worden.



Sängerin Katy Perry schrieb zu einem Foto des Buben: "Das hat heute mein Herz gebrochen. Bitte seid nett zueinander." Schauspieler Mark Hamill ergänzte, Keaton solle nicht seine Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken, warum ein Peiniger so böse sei: "Das sind traurige Leute, die denken, sie fühlen sich besser, wenn sie anderen weh tun." Mark Ruffalo twitterte: "Vergiss' diese ignoranten Kinder. Eines Tages, sehr bald, werden sie sich verdammt blöd fühlen."