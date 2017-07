Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich Davina Geiss Arm in Arm mit einem jungen Mann. Der Blondschopf ist für viele kein Unbekannter - Leo Devries ist ein Social-Media-Star mit Millionen Abonnenten. 1,2 Millionen Fans folgen ihm auf Instagram, 1,5 Millionen auf YouTube. Leondre „Leo“ Davies ist sechzehn Jahre alt und Mitglied der Band „Bars & Melody“.

Bis bald!!𯊊 Ein Beitrag geteilt von Davina And Shania Geiss (@davinandshania) am 6. Jul 2017 um 7:04 Uhr

Laut der deutschen Zeitung "Express" ist der Geissens-Spross ordentlich verknallt. So soll die 14-Jährige mit dem Klick-King zusammen ihren Geburtstag gefeiert, dort Nummern getauscht haben.

"True Blood"-Star Nelsan Ellis im Alter von 39 Jahren gestorben

Der US-Serienstar ("True Blood") Nelsan Ellis ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Das bestätigte der Sender HBO am Samstag. Ellis' Managerin Emily Gerson Saines sagte dem "Hollywood Reporter", der Schauspieler sei an Komplikationen infolge einer Herzschwäche gestorben. Der in Illinois geborene Ellis wirkte seit 2008 als Lafayette Reynolds in allen sieben Staffeln von "True Blood" mit.



Er spielte auch in dem Film "The Help" (2011) und zuletzt in der CBS-Krimiserie "Elementary" mit.

Ekaterina heiratete ihren Welfenprinzen Ernst August

Traumhochzeit in weiß: Welfenprinz Ernst August und Ekaterina von Hannover sind kirchlich verheiratet. Das Ehepaar zeigte sich am Samstag nach dem Gottesdienst vor der Marktkirche in Hannover den Schaulustigen. Rund 1.000 Menschen jubelten dem Paar zu.

Die Braut trug ein weißes Kleid aus feiner Spitze mit einer breiten Schleppe und einen mit Perlen bestickten langen Schleier. Entworfen hatte es die libanesische Designerin Sandra Mansour, eine langjährige Freundin von Ekaterina von Hannover.

Die Welfen zählen zu den ältesten Adelsgeschlechtern Europas. Von 1714 bis 1837 saßen die Herrscher von Hannover auch auf dem Thron von Großbritannien und Irland. Am Donnerstag hatte das Paar standesamtlich geheiratet. Die Zeremonie im Neuen Rathaus in Hannover lief privat ab - dies hatten sich Braut und Bräutigam nach Angaben der Stadt so gewünscht.

